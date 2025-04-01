https://ria.ru/20250401/nato-2008547471.html

Каллас уверена, что НАТО переживёт президентство Трампа

Каллас уверена, что НАТО переживёт президентство Трампа - РИА Новости, 01.04.2025

Каллас уверена, что НАТО переживёт президентство Трампа

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уверена, что НАТО переживёт мандат президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T06:22:00+03:00

2025-04-01T06:22:00+03:00

2025-04-01T06:22:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уверена, что НАТО переживёт мандат президента США Дональда Трампа. "Я в этом уверена. Это сильный альянс", - заявила Каллас в интервью испанской газете Mundo, отвечая на вопрос, переживет ли НАТО мандат Трампа. Глава дипломатии ЕС также отметила, что если США начинают торговую войну со своими союзниками, то единственный, кто выиграет от этого - Китай. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В феврале президент США ввел таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В конце марта он пригрозил ввести "гораздо более высокие" пошлины на товары из ЕС и Канады, если они будут сотрудничать в борьбе с пошлинами. По сообщениям СМИ, в ЕС ожидают введения единых "двухзначных" пошлин со 2 апреля.

https://ria.ru/20250331/mid-2008510700.html

https://ria.ru/20250322/nato-2006656114.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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