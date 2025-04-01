Рейтинг@Mail.ru
Каллас уверена, что НАТО переживёт президентство Трампа - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:22 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/nato-2008547471.html
Каллас уверена, что НАТО переживёт президентство Трампа
Каллас уверена, что НАТО переживёт президентство Трампа - РИА Новости, 01.04.2025
Каллас уверена, что НАТО переживёт президентство Трампа
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уверена, что НАТО переживёт мандат президента США Дональда Трампа. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:22:00+03:00
2025-04-01T06:22:00+03:00
в мире
сша
европа
китай
дональд трамп
кайя каллас
пит хегсет
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987460373_380:58:2598:1306_1920x0_80_0_0_951544bbff1b6f2f5bed88c952ebb2b9.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уверена, что НАТО переживёт мандат президента США Дональда Трампа. "Я в этом уверена. Это сильный альянс", - заявила Каллас в интервью испанской газете Mundo, отвечая на вопрос, переживет ли НАТО мандат Трампа. Глава дипломатии ЕС также отметила, что если США начинают торговую войну со своими союзниками, то единственный, кто выиграет от этого - Китай. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В феврале президент США ввел таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В конце марта он пригрозил ввести "гораздо более высокие" пошлины на товары из ЕС и Канады, если они будут сотрудничать в борьбе с пошлинами. По сообщениям СМИ, в ЕС ожидают введения единых "двухзначных" пошлин со 2 апреля.
https://ria.ru/20250331/mid-2008510700.html
https://ria.ru/20250322/nato-2006656114.html
сша
европа
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987460373_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_1872a74d882bcf8efa91e890c05c4b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, китай, дональд трамп, кайя каллас, пит хегсет, евросоюз, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Китай, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Пит Хегсет, Евросоюз, НАТО, Министерство обороны США
Каллас уверена, что НАТО переживёт президентство Трампа

Глава дипломатии ЕС Каллас уверена, что НАТО переживет мандат Трампа

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уверена, что НАТО переживёт мандат президента США Дональда Трампа.
"Я в этом уверена. Это сильный альянс", - заявила Каллас в интервью испанской газете Mundo, отвечая на вопрос, переживет ли НАТО мандат Трампа.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В МИД России не верят в возможность выхода США из НАТО
31 марта, 20:51
Глава дипломатии ЕС также отметила, что если США начинают торговую войну со своими союзниками, то единственный, кто выиграет от этого - Китай.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
В феврале президент США ввел таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В конце марта он пригрозил ввести "гораздо более высокие" пошлины на товары из ЕС и Канады, если они будут сотрудничать в борьбе с пошлинами. По сообщениям СМИ, в ЕС ожидают введения единых "двухзначных" пошлин со 2 апреля.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Трампу не нужно выходить из НАТО, чтобы подорвать альянс, пишет Newsweek
22 марта, 13:37
 
В миреСШАЕвропаКитайДональд ТрампКайя КалласПит ХегсетЕвросоюзНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала