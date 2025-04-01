https://ria.ru/20250401/narusheniya-2008591246.html

Прокуроры нашли нарушения при реализации мер технологического суверенитета

Прокуроры нашли нарушения при реализации мер технологического суверенитета - РИА Новости, 01.04.2025

Прокуроры нашли нарушения при реализации мер технологического суверенитета

Российские прокуроры в 2024 году выявили многочисленные нарушения при планировании финансирования мероприятий по обеспечению технологического суверенитета... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:23:00+03:00

2025-04-01T11:23:00+03:00

2025-04-01T11:24:00+03:00

россия

анатолий разинкин

совет федерации рф

происшествия

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Российские прокуроры в 2024 году выявили многочисленные нарушения при планировании финансирования мероприятий по обеспечению технологического суверенитета государства, сообщил в Совете Федерации первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин. "Прокурорами выявлены многочисленные нарушения при бюджетном планировании целевого финансирования при реализации мероприятий по обеспечению технологического суверенитета государства. Сегодня по таким материалам расследуются уголовные дела", - сказал Разинкин.

https://ria.ru/20241228/zakon-1991841433.html

россия

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, анатолий разинкин, совет федерации рф, происшествия