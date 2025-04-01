https://ria.ru/20250401/narusheniya-2008591246.html
Прокуроры нашли нарушения при реализации мер технологического суверенитета
Прокуроры нашли нарушения при реализации мер технологического суверенитета - РИА Новости, 01.04.2025
Прокуроры нашли нарушения при реализации мер технологического суверенитета
Российские прокуроры в 2024 году выявили многочисленные нарушения при планировании финансирования мероприятий по обеспечению технологического суверенитета... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:23:00+03:00
2025-04-01T11:23:00+03:00
2025-04-01T11:24:00+03:00
россия
анатолий разинкин
совет федерации рф
происшествия
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Российские прокуроры в 2024 году выявили многочисленные нарушения при планировании финансирования мероприятий по обеспечению технологического суверенитета государства, сообщил в Совете Федерации первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин. "Прокурорами выявлены многочисленные нарушения при бюджетном планировании целевого финансирования при реализации мероприятий по обеспечению технологического суверенитета государства. Сегодня по таким материалам расследуются уголовные дела", - сказал Разинкин.
https://ria.ru/20241228/zakon-1991841433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анатолий разинкин, совет федерации рф, происшествия
Россия, Анатолий Разинкин, Совет Федерации РФ, Происшествия
Прокуроры нашли нарушения при реализации мер технологического суверенитета
Разинкин: найдены нарушения при финансировании мер технологического суверенитета