https://ria.ru/20250401/myanma-2008647944.html

Спасатели МЧС России работают в зоне землетрясения в Мьянме круглосуточно

Спасатели МЧС России работают в зоне землетрясения в Мьянме круглосуточно - РИА Новости, 01.04.2025

Спасатели МЧС России работают в зоне землетрясения в Мьянме круглосуточно

Спасатели МЧС России, врачи, психологи и кинологи работают в зоне разрушительного землетрясения в Мьянме в круглосуточном режиме, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:19:00+03:00

2025-04-01T14:19:00+03:00

2025-04-01T14:40:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Спасатели МЧС России, врачи, психологи и кинологи работают в зоне разрушительного землетрясения в Мьянме в круглосуточном режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "В круглосуточном режиме спасатели, психологи, кинологи, врачи чрезвычайного ведомства ликвидируют последствия землетрясения и оказывают помощь людям. Работы ведутся в три смены", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что аэромобильная группировка МЧС оснащена всем необходимым оборудованием, в том числе автотранспортом высокой проходимости."Спасатели работают в связке, подстраховывая друг друга. В ночное время применяют специальные осветительные башни, прожекторы. Разведку с воздуха проводят с помощью беспилотных летательных аппаратов", - заключил представитель ведомства.

https://ria.ru/20250401/mjanma-2008612650.html

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