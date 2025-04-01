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Спасатели МЧС России работают в зоне землетрясения в Мьянме круглосуточно - РИА Новости, 01.04.2025
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14:19 01.04.2025 (обновлено: 14:40 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/myanma-2008647944.html
Спасатели МЧС России работают в зоне землетрясения в Мьянме круглосуточно
Спасатели МЧС России работают в зоне землетрясения в Мьянме круглосуточно - РИА Новости, 01.04.2025
Спасатели МЧС России работают в зоне землетрясения в Мьянме круглосуточно
Спасатели МЧС России, врачи, психологи и кинологи работают в зоне разрушительного землетрясения в Мьянме в круглосуточном режиме, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:19:00+03:00
2025-04-01T14:40:00+03:00
происшествия
россия
мьянма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
землетрясение в мьянме и таиланде
в мире
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Спасатели МЧС России, врачи, психологи и кинологи работают в зоне разрушительного землетрясения в Мьянме в круглосуточном режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. "В круглосуточном режиме спасатели, психологи, кинологи, врачи чрезвычайного ведомства ликвидируют последствия землетрясения и оказывают помощь людям. Работы ведутся в три смены", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что аэромобильная группировка МЧС оснащена всем необходимым оборудованием, в том числе автотранспортом высокой проходимости."Спасатели работают в связке, подстраховывая друг друга. В ночное время применяют специальные осветительные башни, прожекторы. Разведку с воздуха проводят с помощью беспилотных летательных аппаратов", - заключил представитель ведомства.
https://ria.ru/20250401/mjanma-2008612650.html
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происшествия, россия, мьянма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), землетрясение в мьянме и таиланде, в мире
Происшествия, Россия, Мьянма, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Землетрясение в Мьянме и Таиланде, В мире
Спасатели МЧС России работают в зоне землетрясения в Мьянме круглосуточно

Спасатели МЧС РФ, врачи и кинологи работают в Мьянме в три смены

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкМЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме. 1 апреля 2025
МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / МЧС РФ
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МЧС России ликвидирует последствия землетрясения в Мьянме. 1 апреля 2025
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Спасатели МЧС России, врачи, психологи и кинологи работают в зоне разрушительного землетрясения в Мьянме в круглосуточном режиме, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
«
"В круглосуточном режиме спасатели, психологи, кинологи, врачи чрезвычайного ведомства ликвидируют последствия землетрясения и оказывают помощь людям. Работы ведутся в три смены", - сказал собеседник агентства.
Аэромобильный госпиталь МЧС России в Мьянме - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Вчера, 12:31
Он отметил, что аэромобильная группировка МЧС оснащена всем необходимым оборудованием, в том числе автотранспортом высокой проходимости.
«
"Спасатели работают в связке, подстраховывая друг друга. В ночное время применяют специальные осветительные башни, прожекторы. Разведку с воздуха проводят с помощью беспилотных летательных аппаратов", - заключил представитель ведомства.
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