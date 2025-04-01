https://ria.ru/20250401/moldavija-2008716860.html

Молдавская оппозиция предложила дату для парламентских выборов

Молдавская оппозиция предложила дату для парламентских выборов - РИА Новости, 01.04.2025

Молдавская оппозиция предложила дату для парламентских выборов

Молдавская оппозиционная партия "Движение национальной альтернативы" предлагает провести парламентские выборы в Молдавии 27 июля, заявил депутат парламента от... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T17:07:00+03:00

2025-04-01T17:07:00+03:00

2025-04-01T17:07:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Движение национальной альтернативы" предлагает провести парламентские выборы в Молдавии 27 июля, заявил депутат парламента от этой политсилы Гайк Вартанян. "У власти нет решений для восстановления экономики и социальной сферы страны. Партия "Действие и солидарность" продолжает игнорировать реальность, с которыми сталкиваются граждане, поэтому она должна уйти как можно скорее. Мы предлагаем дату 27 июля для проведения выборов, предоставив таким образом реальный шанс для нового начала", - заявил Вартанян во вторник на брифинге. По его словам, руководство Молдавии может попытаться сохранить свою власть над страной как можно дольше, поэтому альтернативной датой парламентских выборов может стать 28 сентября. Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередные выборы запланированы на вторую половину 2025 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, парламент молдавии