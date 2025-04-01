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Молдавская оппозиция предложила дату для парламентских выборов - РИА Новости, 01.04.2025
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17:07 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/moldavija-2008716860.html
Молдавская оппозиция предложила дату для парламентских выборов
Молдавская оппозиция предложила дату для парламентских выборов - РИА Новости, 01.04.2025
Молдавская оппозиция предложила дату для парламентских выборов
Молдавская оппозиционная партия "Движение национальной альтернативы" предлагает провести парламентские выборы в Молдавии 27 июля, заявил депутат парламента от... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T17:07:00+03:00
2025-04-01T17:07:00+03:00
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Движение национальной альтернативы" предлагает провести парламентские выборы в Молдавии 27 июля, заявил депутат парламента от этой политсилы Гайк Вартанян. "У власти нет решений для восстановления экономики и социальной сферы страны. Партия "Действие и солидарность" продолжает игнорировать реальность, с которыми сталкиваются граждане, поэтому она должна уйти как можно скорее. Мы предлагаем дату 27 июля для проведения выборов, предоставив таким образом реальный шанс для нового начала", - заявил Вартанян во вторник на брифинге. По его словам, руководство Молдавии может попытаться сохранить свою власть над страной как можно дольше, поэтому альтернативной датой парламентских выборов может стать 28 сентября. Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередные выборы запланированы на вторую половину 2025 года.
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в мире, молдавия, парламент молдавии
В мире, Молдавия, Парламент Молдавии
Молдавская оппозиция предложила дату для парламентских выборов

Вартанян: оппозиция предложила провести парламентские выборы в Молдавии 27 июля

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Движение национальной альтернативы" предлагает провести парламентские выборы в Молдавии 27 июля, заявил депутат парламента от этой политсилы Гайк Вартанян.
«
"У власти нет решений для восстановления экономики и социальной сферы страны. Партия "Действие и солидарность" продолжает игнорировать реальность, с которыми сталкиваются граждане, поэтому она должна уйти как можно скорее. Мы предлагаем дату 27 июля для проведения выборов, предоставив таким образом реальный шанс для нового начала", - заявил Вартанян во вторник на брифинге.
По его словам, руководство Молдавии может попытаться сохранить свою власть над страной как можно дольше, поэтому альтернативной датой парламентских выборов может стать 28 сентября.
Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередные выборы запланированы на вторую половину 2025 года.
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