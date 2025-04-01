https://ria.ru/20250401/mjanma-2008548321.html

Хабаровские спасатели вылетели в Мьянму

Хабаровские спасатели вылетели в Мьянму - РИА Новости, 01.04.2025

Хабаровские спасатели вылетели в Мьянму

Хабаровские спасатели вылетели в Мьянму помогать разгребать завалы и оказывать содействие после землетрясения, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T06:31:00+03:00

2025-04-01T06:31:00+03:00

2025-04-01T06:31:00+03:00

мьянма

россия

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

землетрясение в мьянме и таиланде

общество

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ХАБАРОВСК, 1 апр - РИА Новости. Хабаровские спасатели вылетели в Мьянму помогать разгребать завалы и оказывать содействие после землетрясения, сообщает краевой главк МЧС. МЧС России наращивает группировку сил и средств в зоне чрезвычайной ситуации для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Республике Союз Мьянма. "Из Хабаровска самолётом Ил-76 МЧС России направлены 50 специалистов поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в их числе один кинологический расчёт, спасатели, медицинские работники", - сообщает главк во вторник. Отмечается, что спасатели полностью оснащены всем необходимым. Кроме того, самолётом в зону бедствия доставляются два автомобиля с аварийно-спасательным снаряжением и оборудованием, инструментами. По данным хабаровских спасателей, в настоящее время на территории республики уже сформирована группа свыше 120 спасателей МЧС России, развёрнут медицинский госпиталь. Российские спасатели имеют опыт ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе разрушительных землетрясений. В Мьянме они работают в круглосуточном режиме одновременно несколькими группами на самых сложных участках. Поиски проходят в сложных условиях: большое количество завалов от разрушенных зданий, неустойчивые конструкции. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По сообщению агентства Синьхуа, число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тысячи, около 3,9 тысячи человек пострадали, еще около 270 пропали без вести.

https://ria.ru/20250330/myanma-2008206774.html

https://ria.ru/20250331/myanma-2008483989.html

мьянма

россия

хабаровск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мьянма, россия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, землетрясение в мьянме и таиланде, общество