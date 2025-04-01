https://ria.ru/20250401/mjanma-2008548321.html
Хабаровские спасатели вылетели в Мьянму
Хабаровские спасатели вылетели в Мьянму - РИА Новости, 01.04.2025
Хабаровские спасатели вылетели в Мьянму
Хабаровские спасатели вылетели в Мьянму помогать разгребать завалы и оказывать содействие после землетрясения, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:31:00+03:00
2025-04-01T06:31:00+03:00
2025-04-01T06:31:00+03:00
мьянма
россия
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
землетрясение в мьянме и таиланде
общество
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ХАБАРОВСК, 1 апр - РИА Новости. Хабаровские спасатели вылетели в Мьянму помогать разгребать завалы и оказывать содействие после землетрясения, сообщает краевой главк МЧС. МЧС России наращивает группировку сил и средств в зоне чрезвычайной ситуации для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Республике Союз Мьянма. "Из Хабаровска самолётом Ил-76 МЧС России направлены 50 специалистов поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в их числе один кинологический расчёт, спасатели, медицинские работники", - сообщает главк во вторник. Отмечается, что спасатели полностью оснащены всем необходимым. Кроме того, самолётом в зону бедствия доставляются два автомобиля с аварийно-спасательным снаряжением и оборудованием, инструментами. По данным хабаровских спасателей, в настоящее время на территории республики уже сформирована группа свыше 120 спасателей МЧС России, развёрнут медицинский госпиталь. Российские спасатели имеют опыт ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе разрушительных землетрясений. В Мьянме они работают в круглосуточном режиме одновременно несколькими группами на самых сложных участках. Поиски проходят в сложных условиях: большое количество завалов от разрушенных зданий, неустойчивые конструкции. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы на прошлой неделе, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. По сообщению агентства Синьхуа, число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 2 тысячи, около 3,9 тысячи человек пострадали, еще около 270 пропали без вести.
https://ria.ru/20250330/myanma-2008206774.html
https://ria.ru/20250331/myanma-2008483989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, россия, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, землетрясение в мьянме и таиланде, общество
Мьянма, Россия, Хабаровск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Общество
Хабаровские спасатели вылетели в Мьянму
Хабаровские спасатели вылетели в Мьянму помогать разгребать завалы