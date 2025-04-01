Мизулина опровергла подачу дополнительных претензий к Лебедеву
Мизулина опровергла информацию о дополнительных требованиях к Лебедеву
© РИА НовостиГлава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного Интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале опровергла информацию о том, что она предъявила четыре дополнительные претензии к дизайнеру Артемию Лебедеву.
Ранее адвокат Калой Ахильгов сообщил, что Лефортовский суд Москвы во вторник принял уточнения в исковое заявление Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю*. В иске, по его словам, появились претензии по еще четырем видеороликам.
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"Мы не заявляли никакие "дополнительные претензии" в уточненном иске", - написала глава "Лиги безопасного интернета". Она также добавила, что адвокат не присутствовал на судебном заседании.
Дудь* 1 августа 2024 года разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность "Лиги безопасного интернета" и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Лебедев извинился перед Мизулиной
7 августа 2024, 12:52