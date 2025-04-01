Мизулина скорректировала список претензий в иске к Лебедеву и Дудю*
Лефортовский суд уточнил иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю по еще четырем роликам
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДиректор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина
Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы во вторник принял уточнения в исковое заявление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю*, в котором появились претензии по еще четырем роликам, рассказал РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.
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"Сегодня истец уточнил исковые требования, добавил претензии по еще четырём видеороликам, опубликованным в YouTube и VK", - сообщил адвокат Лебедева.
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Ахильгов добавил, что рассмотрение дела продолжится 16 апреля.
Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики "нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации".
До этого производство по делу было приостановлено из-за назначенной лингво-фоноскопической экспертизы.
Исследование поручили провести Российскому федеральному центру судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова при Минюсте РФ. Перед экспертами, среди прочего, поставили вопросы о том, содержится ли в роликах негативная информация о Мизулиной и возглавляемой ей организации, в какой форме – утверждения о фактах или субъективного суждения, были ли сведения высказаны в неприличной форме и т.д.
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Дудь 1 августа 2024 года разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.
Позднее иск был расширен, теперь он касается пяти высказываний Лебедева о Мизулиной и "Лиге", из которых лишь одно - совместно с Дудем*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента