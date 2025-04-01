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Мизулина скорректировала список претензий в иске к Лебедеву и Дудю* - РИА Новости, 01.04.2025
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11:31 01.04.2025 (обновлено: 11:47 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/mizulina-2008593656.html
Мизулина скорректировала список претензий в иске к Лебедеву и Дудю*
Мизулина скорректировала список претензий в иске к Лебедеву и Дудю* - РИА Новости, 01.04.2025
Мизулина скорректировала список претензий в иске к Лебедеву и Дудю*
Лефортовский суд Москвы во вторник принял уточнения в исковое заявление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:31:00+03:00
2025-04-01T11:47:00+03:00
москва
россия
екатерина мизулина
артемий лебедев
лига безопасного интернета
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы во вторник принял уточнения в исковое заявление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю*, в котором появились претензии по еще четырем роликам, рассказал РИА Новости адвокат Калой Ахильгов. "Сегодня истец уточнил исковые требования, добавил претензии по еще четырём видеороликам, опубликованным в YouTube и VK", - сообщил адвокат Лебедева. Ахильгов добавил, что рассмотрение дела продолжится 16 апреля. Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики "нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации". До этого производство по делу было приостановлено из-за назначенной лингво-фоноскопической экспертизы. Исследование поручили провести Российскому федеральному центру судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова при Минюсте РФ. Перед экспертами, среди прочего, поставили вопросы о том, содержится ли в роликах негативная информация о Мизулиной и возглавляемой ей организации, в какой форме – утверждения о фактах или субъективного суждения, были ли сведения высказаны в неприличной форме и т.д. Дудь 1 августа 2024 года разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью. Позднее иск был расширен, теперь он касается пяти высказываний Лебедева о Мизулиной и "Лиге", из которых лишь одно - совместно с Дудем*.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240807/lebedev-1964620383.html
https://ria.ru/20250320/shtraf-2006297696.html
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москва, россия, екатерина мизулина, артемий лебедев, лига безопасного интернета, происшествия
Москва, Россия, Екатерина Мизулина, Артемий Лебедев, Лига безопасного интернета, Происшествия
Мизулина скорректировала список претензий в иске к Лебедеву и Дудю*

Лефортовский суд уточнил иск Мизулиной к Лебедеву и Дудю по еще четырем роликам

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДиректор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина
Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы во вторник принял уточнения в исковое заявление главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Юрию Дудю*, в котором появились претензии по еще четырем роликам, рассказал РИА Новости адвокат Калой Ахильгов.
«
"Сегодня истец уточнил исковые требования, добавил претензии по еще четырём видеороликам, опубликованным в YouTube и VK", - сообщил адвокат Лебедева.
Дизайнер Артемий Лебедев - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Лебедев извинился перед Мизулиной
7 августа 2024, 12:52
Ахильгов добавил, что рассмотрение дела продолжится 16 апреля.
Заявителями по иску значатся ассоциация участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" и ее глава Екатерина Мизулина. Истцы полагают, что ответчики "нарушили их права и распространили недостоверные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Екатерины Мизулиной и деловую репутацию ассоциации".
До этого производство по делу было приостановлено из-за назначенной лингво-фоноскопической экспертизы.
Исследование поручили провести Российскому федеральному центру судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова при Минюсте РФ. Перед экспертами, среди прочего, поставили вопросы о том, содержится ли в роликах негативная информация о Мизулиной и возглавляемой ей организации, в какой форме – утверждения о фактах или субъективного суждения, были ли сведения высказаны в неприличной форме и т.д.
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20 марта, 19:25
Дудь 1 августа 2024 года разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым, в котором дизайнер раскритиковал деятельность Лиги безопасного интернета и ее главы. После этого Мизулина заявила, что подаст иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю* и потребует возмещения морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Лебедев извинился перед Мизулиной, заявив, что никак не хотел ее оскорблять, но будет продолжать бороться с ее общественной деятельностью.
Позднее иск был расширен, теперь он касается пяти высказываний Лебедева о Мизулиной и "Лиге", из которых лишь одно - совместно с Дудем*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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МоскваРоссияЕкатерина МизулинаАртемий ЛебедевЛига безопасного интернетаПроисшествия
 
 
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