https://ria.ru/20250401/minoborony-2008605925.html
ВС России освободили Разлив в ДНР
ВС России освободили Разлив в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025
ВС России освободили Разлив в ДНР
Российские военные взяли под контроль поселок Разлив в ДНР и установили в нем триколор, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:08:00+03:00
2025-04-01T12:08:00+03:00
2025-04-01T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль поселок Разлив в ДНР и установили в нем триколор, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.По данным Минобороны, Разлив взяли под контроль бойцы 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток". Они продвинулись вглубь обороны противника юго-западнее от Константинополя. Затем штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в поселок малыми группами и закрепились на позициях."За десять дней в ходе штурма были зачищены около 400 строений, а также уничтожено более 150 военнослужащих ВСУ", — уточнили в ведомстве.Огневую поддержку штурмовикам оказывали артиллерийские расчеты и операторы ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из лесопосадок, блиндажей и с других укрепленных позиций.Бойцы уже приступили к разминированию населенного пункта.
https://ria.ru/20250331/pushilin-2008329228.html
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Российский триколор в освобожденном поселке Разлив в ДНР
Военные установили российский триколор в разных точках поселка Разлив в ДНР, об освобождении которого сегодня сообщало Минобороны. Бойцы уже приступили к разминированию. В ведомстве подчеркнули, что в ходе штурма в этом поселке за 10 дней были зачищены около 400 строений, уничтожены более 150 военных ВСУ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Разлив в ДНР
Минобороны: ВС России освободили поселок Разлив в ДНР