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ВС России освободили Разлив в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025
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12:08 01.04.2025 (обновлено: 13:37 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/minoborony-2008605925.html
ВС России освободили Разлив в ДНР
ВС России освободили Разлив в ДНР - РИА Новости, 01.04.2025
ВС России освободили Разлив в ДНР
Российские военные взяли под контроль поселок Разлив в ДНР и установили в нем триколор, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T12:08:00+03:00
2025-04-01T13:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль поселок Разлив в ДНР и установили в нем триколор, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.По данным Минобороны, Разлив взяли под контроль бойцы 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток". Они продвинулись вглубь обороны противника юго-западнее от Константинополя. Затем штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в поселок малыми группами и закрепились на позициях."За десять дней в ходе штурма были зачищены около 400 строений, а также уничтожено более 150 военнослужащих ВСУ", — уточнили в ведомстве.Огневую поддержку штурмовикам оказывали артиллерийские расчеты и операторы ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из лесопосадок, блиндажей и с других укрепленных позиций.Бойцы уже приступили к разминированию населенного пункта.
https://ria.ru/20250331/pushilin-2008329228.html
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Российский триколор в освобожденном поселке Разлив в ДНР
Военные установили российский триколор в разных точках поселка Разлив в ДНР, об освобождении которого сегодня сообщало Минобороны. Бойцы уже приступили к разминированию. В ведомстве подчеркнули, что в ходе штурма в этом поселке за 10 дней были зачищены около 400 строений, уничтожены более 150 военных ВСУ.
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россия, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили Разлив в ДНР

Минобороны: ВС России освободили поселок Разлив в ДНР

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль поселок Разлив в ДНР и установили в нем триколор, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Разлив в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Разлив в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Разлив в ДНР

Поселок Разлив расположен к юго-западу от села Константинополь. О его взятии стало известно 9 марта. Освобождение этих населенных пунктов позволило приблизиться к западным границам ДНР.

По данным Минобороны, Разлив взяли под контроль бойцы 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток". Они продвинулись вглубь обороны противника юго-западнее от Константинополя. Затем штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка вошли в поселок малыми группами и закрепились на позициях.
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"За десять дней в ходе штурма были зачищены около 400 строений, а также уничтожено более 150 военнослужащих ВСУ", — уточнили в ведомстве.
Огневую поддержку штурмовикам оказывали артиллерийские расчеты и операторы ударных FPV-дронов, которые выбивали противника из лесопосадок, блиндажей и с других укрепленных позиций.
Бойцы уже приступили к разминированию населенного пункта.
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