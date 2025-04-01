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Минобороны России: Киев продолжает атаковать российские энергообъекты
Минобороны России: Киев продолжает атаковать российские энергообъекты - РИА Новости, 01.04.2025
Минобороны России: Киев продолжает атаковать российские энергообъекты
Киевский режим вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине продолжает в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:35:00+03:00
2025-04-01T11:35:00+03:00
2025-04-01T11:47:00+03:00
россия
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вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киевский режим вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, за прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры."Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России", - говорится в сообщении.
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Минобороны России: Киев продолжает атаковать российские энергообъекты
Минобороны РФ: Киев атакует российские энергообъекты, несмотря на договоренности