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Минобороны России: Киев продолжает атаковать российские энергообъекты - РИА Новости, 01.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 01.04.2025 (обновлено: 11:47 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/minoborony-2008595070.html
Минобороны России: Киев продолжает атаковать российские энергообъекты
Минобороны России: Киев продолжает атаковать российские энергообъекты - РИА Новости, 01.04.2025
Минобороны России: Киев продолжает атаковать российские энергообъекты
Киевский режим вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине продолжает в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:35:00+03:00
2025-04-01T11:47:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
киев
безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киевский режим вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, за прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры."Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250401/vsu-2008595408.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, киев, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Безопасность
Минобороны России: Киев продолжает атаковать российские энергообъекты

Минобороны РФ: Киев атакует российские энергообъекты, несмотря на договоренности

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киевский режим вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, за прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры.
"Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России", - говорится в сообщении.
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