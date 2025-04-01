https://ria.ru/20250401/minoborony-2008595070.html

Минобороны России: Киев продолжает атаковать российские энергообъекты

Минобороны России: Киев продолжает атаковать российские энергообъекты - РИА Новости, 01.04.2025

Минобороны России: Киев продолжает атаковать российские энергообъекты

Киевский режим вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине продолжает в... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:35:00+03:00

2025-04-01T11:35:00+03:00

2025-04-01T11:47:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

киев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881896940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7356e3d8f51e877757118141975ea7bf.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киевский режим вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, за прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры."Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250401/vsu-2008595408.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, украина, киев, безопасность