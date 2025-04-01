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Законопроект о расширении программы маткапитала внесли в парламент Карелии
Законопроект о расширении программы маткапитала внесли в парламент Карелии - РИА Новости, 01.04.2025
Законопроект о расширении программы маткапитала внесли в парламент Карелии
Проект закона, предусматривающий возможность направления средств регионального маткапитала на специальное, высшее и дополнительное образование детей, внесли в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:30:00+03:00
2025-04-01T18:30:00+03:00
2025-04-01T18:30:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Проект закона, предусматривающий возможность направления средств регионального маткапитала на специальное, высшее и дополнительное образование детей, внесли в Законодательное собрание Республики Карелия, сообщает пресс-служба парламента. Законопроект подписали более 30 депутатов из фракций: "Единая Россия", КПРФ, "Новые люди", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость". Как отметил председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, подавляющее большинство парламентариев поставили подписи под законопроектом. "Единство депутатов в этом вопросе показывает, что поддержка семьи и детства — это не политический вопрос, а общее дело. Консолидированная позиция парламента — лучший ответ на запрос семей Карелии", — отметил Шандалович, его слова приводит пресс-служба. На данный момент региональный материнский капитал в Карелии, который предоставляется по нацпроекту "Семья", многодетные семьи могут использовать на улучшение жилищных условий, ремонт помещения, оплату детского сада, реабилитацию детей-инвалидов, покупку отечественных автомобилей или сельхозтехники, газификацию жилого дома и приобретение земельных участков. После принятия законопроекта список направлений расходования средства пополнится образовательными целями: родители смогут оплачивать обучение детей, например, в музыкальной или художественной школах, в колледжах, техникумах и вузах, расположенных в Карелии. Согласно предложению депутатов, данная мера поддержки многодетных семей республики начнет действовать с 1 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250328/parfenchikov-2007947530.html
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республика карелия, общество
Республика Карелия, Общество
Законопроект о расширении программы маткапитала внесли в парламент Карелии
Проект закона об увеличении программы маткапитала внесли в парламент Карелии
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Проект закона, предусматривающий возможность направления средств регионального маткапитала на специальное, высшее и дополнительное образование детей, внесли в Законодательное собрание Республики Карелия, сообщает пресс-служба парламента.
Законопроект подписали более 30 депутатов из фракций: "Единая Россия", КПРФ, "Новые люди", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".
Как отметил председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, подавляющее большинство парламентариев поставили подписи под законопроектом.
"Единство депутатов в этом вопросе показывает, что поддержка семьи и детства — это не политический вопрос, а общее дело. Консолидированная позиция парламента — лучший ответ на запрос семей Карелии", — отметил Шандалович, его слова приводит пресс-служба.
На данный момент региональный материнский капитал в Карелии, который предоставляется по нацпроекту "Семья", многодетные семьи могут использовать на улучшение жилищных условий, ремонт помещения, оплату детского сада, реабилитацию детей-инвалидов, покупку отечественных автомобилей или сельхозтехники, газификацию жилого дома и приобретение земельных участков.
После принятия законопроекта список направлений расходования средства пополнится образовательными целями: родители смогут оплачивать обучение детей, например, в музыкальной или художественной школах, в колледжах, техникумах и вузах, расположенных в Карелии.
Согласно предложению депутатов, данная мера поддержки многодетных семей республики начнет действовать с 1 сентября 2025 года.