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Огромный столб пламени после взрыва в Малайзии сняли на видео
Огромный столб пламени после взрыва в Малайзии сняли на видео - РИА Новости, 01.04.2025
Огромный столб пламени после взрыва в Малайзии сняли на видео
В Сети появилось видео огненного факела, вспыхнувшего из-за взрыва на газопроводе в Малайзии. На кадрах виден столб пламени, поднимающийся над крышами соседних... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T09:39:00+03:00
2025-04-01T09:39:00+03:00
2025-04-01T11:14:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео огненного факела, вспыхнувшего из-за взрыва на газопроводе в Малайзии. На кадрах виден столб пламени, поднимающийся над крышами соседних домов.По информации местных СМИ, это произошло в городе Субанг-Джая. Причиной взрыва стала утечка из газопровода Petronas. Пламя охватило 500 метров трубопровода, а затем перекинулось на ближайшие дома. Жителям пришлось эвакуироваться.При пожаре пострадали 112 человек, 63 из них нуждаются в госпитализации, заявил заместитель главы полиции штата Селангор Мохд Заини Абу Хассан. Кроме того, огонь повредил 37 домов в Таман-Хармони и десять — в соседнем Кампунг-Сунгай-Бару.
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РИА Новости
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Пожар после взрыва на газопроводе в Малайзии
Пожар после взрыва на газопроводе в Малайзии
2025-04-01T09:39
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РИА Новости
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в мире, малайзия, куала-лумпур
В мире, Малайзия, Куала-Лумпур
Огромный столб пламени после взрыва в Малайзии сняли на видео
Огромный столб пламени из-за взрыва на газопроводе в Малайзии сняли на видео
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео огненного факела, вспыхнувшего из-за взрыва на газопроводе в Малайзии.
На кадрах виден столб пламени, поднимающийся над крышами соседних домов.
По информации местных СМИ, это произошло в городе Субанг-Джая. Причиной взрыва стала утечка из газопровода Petronas. Пламя охватило 500 метров трубопровода, а затем перекинулось на ближайшие дома. Жителям пришлось эвакуироваться.
При пожаре пострадали 112 человек, 63 из них нуждаются в госпитализации, заявил заместитель главы полиции штата Селангор Мохд Заини Абу Хассан. Кроме того, огонь повредил 37 домов в Таман-Хармони и десять — в соседнем Кампунг-Сунгай-Бару.