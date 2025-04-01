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Огромный столб пламени после взрыва в Малайзии сняли на видео

Огромный столб пламени после взрыва в Малайзии сняли на видео - РИА Новости, 01.04.2025

Огромный столб пламени после взрыва в Малайзии сняли на видео

В Сети появилось видео огненного факела, вспыхнувшего из-за взрыва на газопроводе в Малайзии. На кадрах виден столб пламени, поднимающийся над крышами соседних... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T09:39:00+03:00

2025-04-01T09:39:00+03:00

2025-04-01T11:14:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео огненного факела, вспыхнувшего из-за взрыва на газопроводе в Малайзии. На кадрах виден столб пламени, поднимающийся над крышами соседних домов.По информации местных СМИ, это произошло в городе Субанг-Джая. Причиной взрыва стала утечка из газопровода Petronas. Пламя охватило 500 метров трубопровода, а затем перекинулось на ближайшие дома. Жителям пришлось эвакуироваться.При пожаре пострадали 112 человек, 63 из них нуждаются в госпитализации, заявил заместитель главы полиции штата Селангор Мохд Заини Абу Хассан. Кроме того, огонь повредил 37 домов в Таман-Хармони и десять — в соседнем Кампунг-Сунгай-Бару.

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Пожар после взрыва на газопроводе в Малайзии Пожар после взрыва на газопроводе в Малайзии 2025-04-01T09:39 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, малайзия, куала-лумпур