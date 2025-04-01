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Почти 50 гектаров леса подготовят для посадки новых деревьев в Подмосковье
Почти 50 гектаров леса подготовят для посадки новых деревьев в Подмосковье - РИА Новости, 01.04.2025
Почти 50 гектаров леса подготовят для посадки новых деревьев в Подмосковье
Леса Подмосковья подготовят для высадки новых деревьев и кустарников. Специалисты обработают почву площадью около 50 гектаров. Это поможет создать оптимальные... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:22:00+03:00
2025-04-01T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Леса Подмосковья подготовят для высадки новых деревьев и кустарников. Специалисты обработают почву площадью около 50 гектаров. Это поможет создать оптимальные условия для роста лесных культур, сообщил 360.ru.По данным регионального комлесхоза, работы будут проведены как на территориях, где раньше рос лес, так и на новых участках."К работам приступили Клинский-Истринский, Орехово-Зуевский, Луховицкий-Ступинский и Сергиево-Посадский-Московский учебно-опытные филиалы подведомственного комлесхозу „Центрлесхоза“", – рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.Основным методом обработки почвы на всей лесокультурной площади станет механическое воздействие с использованием специальной техники.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
Леса Подмосковья подготовят для высадки новых деревьев и кустарников. Специалисты обработают почву площадью около 50 гектаров. Это поможет создать оптимальные условия для роста лесных культур, сообщил 360.ru
.
По данным регионального комлесхоза, работы будут проведены как на территориях, где раньше рос лес, так и на новых участках.
"К работам приступили Клинский-Истринский, Орехово-Зуевский, Луховицкий-Ступинский и Сергиево-Посадский-Московский учебно-опытные филиалы подведомственного комлесхозу „Центрлесхоза“", – рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Основным методом обработки почвы на всей лесокультурной площади станет механическое воздействие с использованием специальной техники.