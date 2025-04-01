Лавров и Ван И обсудили график двусторонних контактов
Лавров и Ван И обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе переговоров Сергея Лаврова с Ван И состоялся углубленный обмен мнениями по графику двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, а также по отдельным вопросам практического и гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
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По словам российского министерства, встреча прошла в дружественной и открытой атмосфере, главы дипломатических ведомств подчеркнули "совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки".
Министр иностранных дел Китая посещал российскую столицу с визитом по приглашению Лаврова.
Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
Кроме того, китайский министр обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья задача - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы "Один пояс - один путь") и ЕАЭС.