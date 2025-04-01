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Лавров и Ван И обсудили график двусторонних контактов - РИА Новости, 01.04.2025
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19:48 01.04.2025 (обновлено: 20:21 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/lavrov-2008759890.html
Лавров и Ван И обсудили график двусторонних контактов
Лавров и Ван И обсудили график двусторонних контактов - РИА Новости, 01.04.2025
Лавров и Ван И обсудили график двусторонних контактов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву график предстоящих двусторонних контактов на высшем и... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:48:00+03:00
2025-04-01T20:21:00+03:00
россия
ван и (политик)
сергей лавров
мид кнр
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
китай
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, сообщили в российском дипведомстве."В ходе переговоров Сергея Лаврова с Ван И состоялся углубленный обмен мнениями по графику двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, а также по отдельным вопросам практического и гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.По словам российского министерства, встреча прошла в дружественной и открытой атмосфере, главы дипломатических ведомств подчеркнули "совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки".Министр иностранных дел Китая посещал российскую столицу с визитом по приглашению Лаврова.Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.Кроме того, китайский министр обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья задача - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы "Один пояс - один путь") и ЕАЭС.
https://ria.ru/20250401/putin-2008694296.html
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россия, ван и (политик), сергей лавров, мид кнр, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), китай
Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров, МИД КНР, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Китай
Лавров и Ван И обсудили график двусторонних контактов

Лавров и Ван И обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД КНР Ван И в ходе его визита в Москву график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе переговоров Сергея Лаврова с Ван И состоялся углубленный обмен мнениями по графику двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях, а также по отдельным вопросам практического и гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Путин с главой МИД Китая Ван И в Кремле - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Путин принял Ван И в Кремле
Вчера, 16:06
По словам российского министерства, встреча прошла в дружественной и открытой атмосфере, главы дипломатических ведомств подчеркнули "совпадение или близость позиций по основным вопросам двустороннего взаимодействия и глобальной повестки".
Министр иностранных дел Китая посещал российскую столицу с визитом по приглашению Лаврова.
Ранее Ван И в интервью РИА Новости заявил, что нерушимая дружба Москвы и Пекина началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй Мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне.
Кроме того, китайский министр обозначил три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья задача - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы "Один пояс - один путь") и ЕАЭС.
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Ван И: отношения с Россией — важный фактор стабильности в турбулентном мире
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РоссияВан И (политик)Сергей ЛавровМИД КНРВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Китай
 
 
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