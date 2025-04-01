https://ria.ru/20250401/lavrov-2008737782.html

Лавров рассказал о предложениях по реализации черноморской инициативы

Лавров рассказал о предложениях по реализации черноморской инициативы - РИА Новости, 01.04.2025

Лавров рассказал о предложениях по реализации черноморской инициативы

Россия сделала конкретные предложения по практической реализации черноморской инициативы, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T18:04:00+03:00

2025-04-01T18:04:00+03:00

2025-04-01T18:04:00+03:00

россия

сша

сергей лавров

антониу гутерреш

оон

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия сделала конкретные предложения по практической реализации черноморской инициативы, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Мы поддержали, как я уже сказал, ту готовность США, которая была зафиксирована на бумаге после встречи 24 марта, но добавили конкретные предложения о том, как это можно сделать на практике", - сказал Лавров журналистам. По его словам, такие предложения абсолютно необходимы, чтобы не повторить печальный опыт изначальной, одобренной в июле 2022 года зерновой черноморской инициативы, с которой выступал генсек ООН Антониу Гутерреш. "Часть пакета посвящена содействию экспорта украинского зерна, а вторая часть - экспорту нашего зерна и наших удобрений. Украинская часть работала все это время, мы свои обязательства соблюдали. В отношении российских интересов, которые были закреплены в качестве обязательств наших партнеров в рамках той инициативы, ничего сделано не было", - напомнил министр.

https://ria.ru/20250327/rossija-2007658842.html

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россия, сша, сергей лавров, антониу гутерреш, оон