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России не нужны пустые обещания по черноморской инициативе, заявил Лавров - РИА Новости, 01.04.2025
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18:00 01.04.2025 (обновлено: 18:01 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/lavrov-2008736706.html
России не нужны пустые обещания по черноморской инициативе, заявил Лавров
России не нужны пустые обещания по черноморской инициативе, заявил Лавров - РИА Новости, 01.04.2025
России не нужны пустые обещания по черноморской инициативе, заявил Лавров
России нужны не пустые обещания, а конкретные дела в рамках черноморской инициативы, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать, заявил... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:00:00+03:00
2025-04-01T18:01:00+03:00
россия
сша
черное море
сергей лавров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. России нужны не пустые обещания, а конкретные дела в рамках черноморской инициативы, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Сейчас нам нужны уже не пустые обещания, а конкретные дела: в отношении доступа в порты, в отношении нормальных ставок фрахта, страхования и так далее. Американские коллеги изучают сейчас эти наши предложения, обещали в ближайшее время отреагировать", - сказал он. На сайте Кремля ранее было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250401/putin-2008735413.html
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россия, сша, черное море, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Черное море, Сергей Лавров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
России не нужны пустые обещания по черноморской инициативе, заявил Лавров

Лавров заявил, что в рамках черноморской инициативы нужны конкретные дела

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. России нужны не пустые обещания, а конкретные дела в рамках черноморской инициативы, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Сейчас нам нужны уже не пустые обещания, а конкретные дела: в отношении доступа в порты, в отношении нормальных ставок фрахта, страхования и так далее. Американские коллеги изучают сейчас эти наши предложения, обещали в ближайшее время отреагировать", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Путину доложили о встрече с делегацией США по Черноморской инициативе
Вчера, 17:56
На сайте Кремля ранее было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Кремле рассказали о вопросах при обсуждении черноморской инициативы
31 марта, 13:36
 
РоссияСШАЧерное мореСергей ЛавровВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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