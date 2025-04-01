https://ria.ru/20250401/lavrov-2008736706.html

России не нужны пустые обещания по черноморской инициативе, заявил Лавров

России не нужны пустые обещания по черноморской инициативе, заявил Лавров - РИА Новости, 01.04.2025

России не нужны пустые обещания по черноморской инициативе, заявил Лавров

России нужны не пустые обещания, а конкретные дела в рамках черноморской инициативы, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать, заявил... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T18:00:00+03:00

2025-04-01T18:00:00+03:00

2025-04-01T18:01:00+03:00

россия

сша

черное море

сергей лавров

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580499919_166:0:2906:1541_1920x0_80_0_0_6a03c9e2986e1983789ee5e8f52983d9.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. России нужны не пустые обещания, а конкретные дела в рамках черноморской инициативы, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Сейчас нам нужны уже не пустые обещания, а конкретные дела: в отношении доступа в порты, в отношении нормальных ставок фрахта, страхования и так далее. Американские коллеги изучают сейчас эти наши предложения, обещали в ближайшее время отреагировать", - сказал он. На сайте Кремля ранее было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250401/putin-2008735413.html

https://ria.ru/20250331/kreml-2008387923.html

россия

сша

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, черное море, сергей лавров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)