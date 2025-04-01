https://ria.ru/20250401/kuzbass-2008555639.html

В Кемерово будут судить еще одного фигуранта дела о рекламе на троллейбусах

В Кемерово будут судить еще одного фигуранта дела о рекламе на троллейбусах - РИА Новости, 01.04.2025

В Кемерово будут судить еще одного фигуранта дела о рекламе на троллейбусах

Третий фигурант дела о взятках за рекламу на троллейбусах, директор рекламной компании, пойдет под суд в Кузбассе, сообщает пресс-служба следственного... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T08:29:00+03:00

2025-04-01T08:29:00+03:00

2025-04-01T08:29:00+03:00

происшествия

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КЕМЕРОВО, 1 апр – РИА Новости. Третий фигурант дела о взятках за рекламу на троллейбусах, директор рекламной компании, пойдет под суд в Кузбассе, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что директор коммерческой организации, дававший взятки бывшему заместителю гендиректора Кемеровской электротранспортной компании, осужденному на шесть лет колонии строгого режима, получил 2,5 года лишения свободы, также в колонии строгого режима. Во вторник ведомство сообщило, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора рекламной компании, обвиняемого в совершении преступления по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). "По версии следствия,… с сентября 2020 года по июнь 2023 года обвиняемый систематически передавал заместителю генерального директора АО "Кемеровская электротранспортная компания" денежные средства за обеспечение беспрепятственного и своевременного размещения рекламы на троллейбусах электротранспортной компании. Общая сумма взятки превысила 1,5 миллиона рублей", – сообщает ведомство. Для обеспечения дальнейшего исполнения приговора суда на имущество фигуранта наложен арест на сумму свыше 5 миллионов рублей. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном и находится под подпиской о невыезде. "Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Кемерово для рассмотрения по существу", – сообщили в прокуратуре. Ведомства не называют имени фигуранта, но, как сообщил РИА Новости информированный источник, речь идет о Владимире Гилеве.

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происшествия, россия, кемеровская область, кемерово, следственный комитет россии (ск рф)