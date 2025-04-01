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Американка пожертвовала нуждающимся куртку с выигрышным лотерейным билетом - РИА Новости, 01.04.2025
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20:48 01.04.2025
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Американка пожертвовала нуждающимся куртку с выигрышным лотерейным билетом
Американка пожертвовала нуждающимся куртку с выигрышным лотерейным билетом - РИА Новости, 01.04.2025
Американка пожертвовала нуждающимся куртку с выигрышным лотерейным билетом
Американка Милдред Симонерилуто из штата Пенсильвания пожертвовала организации, поддерживающей ветеранов войны во Вьетнаме куртку, в которой по ошибке оставила... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T20:48:00+03:00
2025-04-01T20:48:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Американка Милдред Симонерилуто из штата Пенсильвания пожертвовала организации, поддерживающей ветеранов войны во Вьетнаме куртку, в которой по ошибке оставила выигрышный лотерейный билет на сумму 2,5 миллиона долларов, сообщает местный телеканал WTAE. "Милдред Симонерилуто прожила последний год в тоске, переживая из-за потерянного лотерейного билета... с выигрышными номерами на джекпот в 2,5 миллиона долларов... Симонерилуто сказала, что пожертвовала куртку и другую одежду организации Vietnam Veterans of America, которая распределяет пожертвования по всей стране и даже за пределами США", - говорится в материале. Телеканал отмечает, что власти штата и руководство лотереи заявили о невозможности выдачи 76-летней женщине выигрыша при непосредственном отсутствии билета. Сама же Симонерилуто осознает бессилие в сложившейся ситуации и то, что ее билет может быть предъявлен абсолютно любым посторонним человеком, получившим куртку.
https://ria.ru/20250325/lotereya-2007176145.html
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в мире, пенсильвания, сша
В мире, Пенсильвания, США
Американка пожертвовала нуждающимся куртку с выигрышным лотерейным билетом

Американка пожертвовала куртку с лотерейным билетом на $2,5 млн в кармане

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевМужчина с долларовыми купюрами
Мужчина с долларовыми купюрами - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Мужчина с долларовыми купюрами. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Американка Милдред Симонерилуто из штата Пенсильвания пожертвовала организации, поддерживающей ветеранов войны во Вьетнаме куртку, в которой по ошибке оставила выигрышный лотерейный билет на сумму 2,5 миллиона долларов, сообщает местный телеканал WTAE.
"Милдред Симонерилуто прожила последний год в тоске, переживая из-за потерянного лотерейного билета... с выигрышными номерами на джекпот в 2,5 миллиона долларов... Симонерилуто сказала, что пожертвовала куртку и другую одежду организации Vietnam Veterans of America, которая распределяет пожертвования по всей стране и даже за пределами США", - говорится в материале.
Телеканал отмечает, что власти штата и руководство лотереи заявили о невозможности выдачи 76-летней женщине выигрыша при непосредственном отсутствии билета. Сама же Симонерилуто осознает бессилие в сложившейся ситуации и то, что ее билет может быть предъявлен абсолютно любым посторонним человеком, получившим куртку.
Национальная Лотерея - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Москвич забыл о покупке ста билетов лотереи и стал мультимиллионером
25 марта, 13:28
 
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