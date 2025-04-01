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Краснодарские власти объяснили "перевернутый" флаг у Вечного огня
Краснодарские власти объяснили "перевернутый" флаг у Вечного огня - РИА Новости, 01.04.2025
Краснодарские власти объяснили "перевернутый" флаг у Вечного огня
Муниципальный центр управления Краснодара опроверг информацию о том, что на портале администрации опубликован кадр с "перевёрнутым" флагом России, объяснив, что РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:44:00+03:00
2025-04-01T16:44:00+03:00
2025-04-01T16:44:00+03:00
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КРАСНОДАР, 1 апр - РИА Новости. Муниципальный центр управления Краснодара опроверг информацию о том, что на портале администрации опубликован кадр с "перевёрнутым" флагом России, объяснив, что это флаг делегации из Сербии, посетившей Всероссийский форум в краевой столице. Согласно опубликованному властями скрину, в сети возмущаются, что на официальном сайте администрации Краснодара опубликованы кадры с активистами у Вечного огня, которые держат "перевёрнутый" триколор. "Видим в соцсетях возмущения по поводу "перевёрнутого" флага России на фото. Поясняем: фотография сделана на Всероссийском форуме "Пост №1", на который в Краснодар приезжала делегация из Сербии. На фото изображён флаг именно этой страны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250331/dodik-2008518771.html
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краснодар, россия, сербия, в мире, общество
Краснодар, Россия, Сербия, В мире, Общество
Краснодарские власти объяснили "перевернутый" флаг у Вечного огня
Власти Краснодара объяснили перевернутый флаг России тем, что это флаг Сербии