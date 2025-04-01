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США хотят контролировать Россию и Китай, заявил эксперт - РИА Новости, 02.04.2025
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07:57 01.04.2025 (обновлено: 12:02 02.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kontrol-2008852531.html
США хотят контролировать Россию и Китай, заявил эксперт
США хотят контролировать Россию и Китай, заявил эксперт - РИА Новости, 02.04.2025
США хотят контролировать Россию и Китай, заявил эксперт
США хотят контролировать Россию и Китай, но это невозможно, заявил РИА Новости директор института общественного развития Евразии Центра исследований развития... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-01T07:57:00+03:00
2025-04-02T12:02:00+03:00
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дональд трамп
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ШАНХАЙ, 1 апр – РИА Новости. США хотят контролировать Россию и Китай, но это невозможно, заявил РИА Новости директор института общественного развития Евразии Центра исследований развития при Госсовете КНР Ли Юнцзюань. "США хотят контролировать Россию и Китай, но это невозможно", - заявил Ли Юнцзюань на вопрос РИА Новости о том, смогут ли США в будущем контролировать Москву и Пекин. Он подчеркнул, что "в вопросе глобальной стратегической стабильности Россия и США достигли стратегического баланса, хотя это баланс асимметричный". "Отношения между Китаем и США не являются вопросом стратегической стабильности. Основная причина этого заключается в том, что США сейчас пытаются сдержать развитие Китая и развязать торговую, тарифную и технологическую войну. Но мы не боимся", - указал эксперт на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете. Он добавил, что президент США Дональд Трамп во время своего первого срока начал торговую войну с Китаем, и она велась пять лет, но ее итогом стал рост товарооборота двух стран с 500 миллиардов долларов в год до 700 миллиардов долларов. По его словам, США ведут технологическую войну с Китаем, чтобы ограничить производство чипов в КНР, в том числе давят на нидерландскую компанию-производителя полупроводников ASML, стараясь помешать ее сотрудничеству с Китаем, "однако сейчас мы можем производить все чипы, каждый раз, когда Соединенные Штаты оказывают давление на Китай, они заставляют Китай совершать скачок в определенной области технологий". "Поэтому я думаю, что, если Россия и Китай укрепят сотрудничество по производственным цепочкам в технологической сфере, мы сможем внести вклад в глобальную многополярность не только в геополитике, но и в геоэкономике, будь то геополитическая многополярность или экономическая многополярность, это принесет пользу народам обеих стран", - добавил он.
https://ria.ru/20250328/razvedka-2007722629.html
https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html
https://ria.ru/20250310/torgovlya-2003958074.html
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китай, сша, россия, дональд трамп, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Китай, США, Россия, Дональд Трамп, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
США хотят контролировать Россию и Китай, заявил эксперт

Ли Юнцзюань: США хотят контролировать Россию и Китай, но это невозможно

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ШАНХАЙ, 1 апр – РИА Новости. США хотят контролировать Россию и Китай, но это невозможно, заявил РИА Новости директор института общественного развития Евразии Центра исследований развития при Госсовете КНР Ли Юнцзюань.
"США хотят контролировать Россию и Китай, но это невозможно", - заявил Ли Юнцзюань на вопрос РИА Новости о том, смогут ли США в будущем контролировать Москву и Пекин.
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Американская разведка раскрыла все секреты России
28 марта, 08:00
Он подчеркнул, что "в вопросе глобальной стратегической стабильности Россия и США достигли стратегического баланса, хотя это баланс асимметричный".
"Отношения между Китаем и США не являются вопросом стратегической стабильности. Основная причина этого заключается в том, что США сейчас пытаются сдержать развитие Китая и развязать торговую, тарифную и технологическую войну. Но мы не боимся", - указал эксперт на полях Российско-китайской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" и Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп во время своего первого срока начал торговую войну с Китаем, и она велась пять лет, но ее итогом стал рост товарооборота двух стран с 500 миллиардов долларов в год до 700 миллиардов долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Последний шанс: Трамп решился на рискованный шаг
29 марта, 08:00
По его словам, США ведут технологическую войну с Китаем, чтобы ограничить производство чипов в КНР, в том числе давят на нидерландскую компанию-производителя полупроводников ASML, стараясь помешать ее сотрудничеству с Китаем, "однако сейчас мы можем производить все чипы, каждый раз, когда Соединенные Штаты оказывают давление на Китай, они заставляют Китай совершать скачок в определенной области технологий".
"Поэтому я думаю, что, если Россия и Китай укрепят сотрудничество по производственным цепочкам в технологической сфере, мы сможем внести вклад в глобальную многополярность не только в геополитике, но и в геоэкономике, будь то геополитическая многополярность или экономическая многополярность, это принесет пользу народам обеих стран", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Битва титанов: торговые войны вышли на новый уровень
10 марта, 08:00
 
КитайСШАРоссияДональд ТрампВ миреМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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