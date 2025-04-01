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Медведев выложил комикс о Зеленском и главе ЕК - РИА Новости, 01.04.2025
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15:24 01.04.2025 (обновлено: 15:26 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/komiks-2008676252.html
Медведев выложил комикс о Зеленском и главе ЕК
Медведев выложил комикс о Зеленском и главе ЕК - РИА Новости, 01.04.2025
Медведев выложил комикс о Зеленском и главе ЕК
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейские элиты "выбирают смерть", опубликовав в соцсети X комикс, в котором похожий на главу Еврокомиссии... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:24:00+03:00
2025-04-01T15:26:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейские элиты "выбирают смерть", опубликовав в соцсети X комикс, в котором похожий на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен политик говорит о любви к жителям ЕС, а потом называет это первоапрельской шуткой и признается, что в Евросоюзе любят только Владимира Зеленского. "Европейские элиты выбирают смерть", - говорится в подписи к картинке, которую Медведев опубликовал в соцсети X. В комиксе Зеленский задает вопрос "Вы меня больше не любите?" политику с телом и прической фон дер Ляйен и лицом нацистского диктатора Адольфа Гитлера. На что ему отвечают "Нет, мы снова полюбили людей ЕС", после чего европейский политик признается, что это первоапрельская шутка и в ЕС любят только Зеленского. В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве заявила, что ЕС направит Украине в марте очередной транш макрофинансовой помощи в размере 3,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20250331/medvedev-2008352607.html
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в мире, украина, россия, киев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, дмитрий медведев, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Евросоюз, Еврокомиссия
Медведев выложил комикс о Зеленском и главе ЕК

Медведев заявил, что европейские элиты выбирают смерть

© Dmitry Medvedev/XПост, в котором похожий на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен политик говорит о любви к жителям ЕС, а потом называет это первоапрельской шуткой и признается, что в Евросоюзе любят только Владимира Зеленского
Пост, в котором похожий на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен политик говорит о любви к жителям ЕС, а потом называет это первоапрельской шуткой и признается, что в Евросоюзе любят только Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Dmitry Medvedev/X
Пост, в котором похожий на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен политик говорит о любви к жителям ЕС, а потом называет это первоапрельской шуткой и признается, что в Евросоюзе любят только Владимира Зеленского
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейские элиты "выбирают смерть", опубликовав в соцсети X комикс, в котором похожий на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен политик говорит о любви к жителям ЕС, а потом называет это первоапрельской шуткой и признается, что в Евросоюзе любят только Владимира Зеленского.
«
"Европейские элиты выбирают смерть", - говорится в подписи к картинке, которую Медведев опубликовал в соцсети X.
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В комиксе Зеленский задает вопрос "Вы меня больше не любите?" политику с телом и прической фон дер Ляйен и лицом нацистского диктатора Адольфа Гитлера. На что ему отвечают "Нет, мы снова полюбили людей ЕС", после чего европейский политик признается, что это первоапрельская шутка и в ЕС любят только Зеленского.
В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве заявила, что ЕС направит Украине в марте очередной транш макрофинансовой помощи в размере 3,5 миллиарда евро.
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В миреУкраинаРоссияКиевУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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