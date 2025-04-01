Медведев выложил комикс о Зеленском и главе ЕК
Медведев заявил, что европейские элиты выбирают смерть
© Dmitry Medvedev/XПост, в котором похожий на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен политик говорит о любви к жителям ЕС, а потом называет это первоапрельской шуткой и признается, что в Евросоюзе любят только Владимира Зеленского
© Dmitry Medvedev/X
Пост, в котором похожий на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен политик говорит о любви к жителям ЕС, а потом называет это первоапрельской шуткой и признается, что в Евросоюзе любят только Владимира Зеленского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейские элиты "выбирают смерть", опубликовав в соцсети X комикс, в котором похожий на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен политик говорит о любви к жителям ЕС, а потом называет это первоапрельской шуткой и признается, что в Евросоюзе любят только Владимира Зеленского.
«
"Европейские элиты выбирают смерть", - говорится в подписи к картинке, которую Медведев опубликовал в соцсети X.
В комиксе Зеленский задает вопрос "Вы меня больше не любите?" политику с телом и прической фон дер Ляйен и лицом нацистского диктатора Адольфа Гитлера. На что ему отвечают "Нет, мы снова полюбили людей ЕС", после чего европейский политик признается, что это первоапрельская шутка и в ЕС любят только Зеленского.
В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве заявила, что ЕС направит Украине в марте очередной транш макрофинансовой помощи в размере 3,5 миллиарда евро.