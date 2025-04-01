https://ria.ru/20250401/komiks-2008676252.html

Медведев выложил комикс о Зеленском и главе ЕК

Медведев выложил комикс о Зеленском и главе ЕК - РИА Новости, 01.04.2025

Медведев выложил комикс о Зеленском и главе ЕК

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейские элиты "выбирают смерть", опубликовав в соцсети X комикс, в котором похожий на главу Еврокомиссии... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:24:00+03:00

2025-04-01T15:24:00+03:00

2025-04-01T15:26:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейские элиты "выбирают смерть", опубликовав в соцсети X комикс, в котором похожий на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен политик говорит о любви к жителям ЕС, а потом называет это первоапрельской шуткой и признается, что в Евросоюзе любят только Владимира Зеленского. "Европейские элиты выбирают смерть", - говорится в подписи к картинке, которую Медведев опубликовал в соцсети X. В комиксе Зеленский задает вопрос "Вы меня больше не любите?" политику с телом и прической фон дер Ляйен и лицом нацистского диктатора Адольфа Гитлера. На что ему отвечают "Нет, мы снова полюбили людей ЕС", после чего европейский политик признается, что это первоапрельская шутка и в ЕС любят только Зеленского. В конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном заседании коллегии еврокомиссаров с правительством Украины в Киеве заявила, что ЕС направит Украине в марте очередной транш макрофинансовой помощи в размере 3,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20250331/medvedev-2008352607.html

https://ria.ru/20250329/medvedev-2008157521.html

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в мире, украина, россия, киев, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, дмитрий медведев, евросоюз, еврокомиссия