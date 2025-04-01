https://ria.ru/20250401/kitay-2008533642.html
Отношения России и Китая не представляют угрозы для других, заявил Ван И
Отношения России и Китая не представляют угрозы для других, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025
Отношения России и Китая не представляют угрозы для других, заявил Ван И
Российско-китайские отношения не представляют угрозы для других, конфронтация - не в интересах Москвы и Пекина, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T01:51:00+03:00
2025-04-01T01:51:00+03:00
2025-04-01T01:51:00+03:00
россия
китай
москва
ван и (политик)
сергей лавров
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829614210_0:296:3071:2023_1920x0_80_0_0_994ddc8c65e913c03bb63f7fb4b02b60.jpg
ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Российско-китайские отношения не представляют угрозы для других, конфронтация - не в интересах Москвы и Пекина, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. "Для Китая и России как двух соседних государств и мировых держав ни союзничество, ни конфронтация (против третьих стран – ред.) не отвечают коренным или долгосрочным интересам двух стран и их народов", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в международную медиагруппу "Россия сегодня"). Он подчеркнул, что "опираясь на принципы неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, китайско-российские отношения не представляют никакую угрозу для других". Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250401/diplomatiya-2008533214.html
https://ria.ru/20250401/kitay-2008531637.html
россия
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829614210_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5dfe341d747ad8cd5749ece46f342aea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, москва, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Москва, Ван И (политик), Сергей Лавров, Дмитрий Песков, В мире
Отношения России и Китая не представляют угрозы для других, заявил Ван И
Глава МИД КНР Ван И: отношения с Россией не представляют угрозы для других