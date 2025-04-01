https://ria.ru/20250401/kitay-2008533642.html

Отношения России и Китая не представляют угрозы для других, заявил Ван И

Отношения России и Китая не представляют угрозы для других, заявил Ван И - РИА Новости, 01.04.2025

Отношения России и Китая не представляют угрозы для других, заявил Ван И

Российско-китайские отношения не представляют угрозы для других, конфронтация - не в интересах Москвы и Пекина, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T01:51:00+03:00

2025-04-01T01:51:00+03:00

2025-04-01T01:51:00+03:00

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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Российско-китайские отношения не представляют угрозы для других, конфронтация - не в интересах Москвы и Пекина, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. "Для Китая и России как двух соседних государств и мировых держав ни союзничество, ни конфронтация (против третьих стран – ред.) не отвечают коренным или долгосрочным интересам двух стран и их народов", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в международную медиагруппу "Россия сегодня"). Он подчеркнул, что "опираясь на принципы неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, китайско-российские отношения не представляют никакую угрозу для других". Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.

https://ria.ru/20250401/diplomatiya-2008533214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, москва, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков, в мире