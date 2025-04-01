https://ria.ru/20250401/kitaj-2008546759.html
В Китае прокомментировали учения НОАК вокруг Тайваня
В Китае прокомментировали учения НОАК вокруг Тайваня - РИА Новости, 01.04.2025
В Китае прокомментировали учения НОАК вокруг Тайваня
Учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня являются необходимым шагом для защиты суверенитета, эти меры Пекина направлены против сепаратистских... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:16:00+03:00
2025-04-01T06:16:00+03:00
2025-04-01T06:16:00+03:00
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нэнси пелоси
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня являются необходимым шагом для защиты суверенитета, эти меры Пекина направлены против сепаратистских сил, а не против жителей острова, заявила во вторник официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь. Ранее представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И заявил, что Народно-освободительная армии Китая 1 апреля начала комплексные военные учения вокруг Тайваня с участием разных видов войск для отработки блокирования ключевых районов и путей, нанесения ударов по морским и наземным целям и для проверки реальных боевых возможностей. "Комплексные учения Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня являются решительным наказанием за безумные провокации администрации Лай Циндэ в стремлении к независимости, а также строгим предупреждением сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня и намеренно подрывающим мир в Тайваньском проливе", - заявила Чжу Фэнлянь, слова которой приводит Центральное телевидение Китая. Она отметила, что "это необходимый шаг для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", подчеркнув, что Пекин никогда и никому не позволит отделить Тайвань от Китая. По ее словам, независимость Тайваня означает войну, а стремление к независимости Тайваня подталкивает жителей острова к опасности черте военного конфликта. "Следует отметить, что наши контрмеры направлены против сепаратистской деятельности за независимость Тайваня, а не против многочисленных тайваньских соотечественников", - добавила она. В свою очередь, оборонное ведомство Тайваня в заявлении в официальном аккаунте в соцсети X указало, что Пекин "продолжает наращивать военную активность в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе, усиливая военные угрозы, бросая вызов международному порядку и региональной стабильности, тем самым становясь главным "возмутителем спокойствия" в глазах международного сообщества". Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20250401/van-2008545599.html
https://ria.ru/20250310/kitaj-2004050063.html
https://ria.ru/20241213/tayvan-1988950712.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, тайвань, китай, пекин, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Технологии, Тайвань, Китай, Пекин, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
В Китае прокомментировали учения НОАК вокруг Тайваня
Госсовет КНР назвал учения вокруг Тайваня шагом для защиты суверенитета
ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Учения Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня являются необходимым шагом для защиты суверенитета, эти меры Пекина направлены против сепаратистских сил, а не против жителей острова, заявила во вторник официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
Ранее представитель Восточной зоны боевого командования НОАК
Ши И заявил, что Народно-освободительная армии Китая
1 апреля начала комплексные военные учения вокруг Тайваня
с участием разных видов войск для отработки блокирования ключевых районов и путей, нанесения ударов по морским и наземным целям и для проверки реальных боевых возможностей.
"Комплексные учения Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня являются решительным наказанием за безумные провокации администрации Лай Циндэ в стремлении к независимости, а также строгим предупреждением сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня и намеренно подрывающим мир в Тайваньском проливе", - заявила Чжу Фэнлянь, слова которой приводит Центральное телевидение Китая.
Она отметила, что "это необходимый шаг для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности", подчеркнув, что Пекин
никогда и никому не позволит отделить Тайвань от Китая. По ее словам, независимость Тайваня означает войну, а стремление к независимости Тайваня подталкивает жителей острова к опасности черте военного конфликта.
"Следует отметить, что наши контрмеры направлены против сепаратистской деятельности за независимость Тайваня, а не против многочисленных тайваньских соотечественников", - добавила она.
В свою очередь, оборонное ведомство Тайваня в заявлении в официальном аккаунте в соцсети X указало, что Пекин "продолжает наращивать военную активность в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе, усиливая военные угрозы, бросая вызов международному порядку и региональной стабильности, тем самым становясь главным "возмутителем спокойствия" в глазах международного сообщества".
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси
, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США
. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).