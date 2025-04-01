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Суд Кишинева отклонил запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии - РИА Новости, 01.04.2025
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14:11 01.04.2025 (обновлено: 14:14 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kishinev-2008645235.html
Суд Кишинева отклонил запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии
Суд Кишинева отклонил запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии - РИА Новости, 01.04.2025
Суд Кишинева отклонил запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии
Суд Кишинева на заседании во вторник постановил отклонить второй запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, говорится в оглашенном решении суда. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:11:00+03:00
2025-04-01T14:14:00+03:00
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кишинев
евгения гуцул
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молдавия
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Суд Кишинева на заседании во вторник постановил отклонить второй запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, говорится в оглашенном решении суда.Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, который будет рассмотрен во вторник."Суд постановил отклонить запрос прокуроров", - говорится в решении суда.Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.
https://ria.ru/20250331/gagauziya-2008480935.html
https://ria.ru/20250401/gutsul-2008643666.html
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гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, молдавия, в мире
Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Молдавия, В мире
Суд Кишинева отклонил запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии

Суд Кишинева отклонил второй запрос прокуроров об аресте Гуцул

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Суд Кишинева на заседании во вторник постановил отклонить второй запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, говорится в оглашенном решении суда.
Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, который будет рассмотрен во вторник.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Пресс-служба Гуцул обвинила прокурора в попытке дезинформации
31 марта, 18:07
"Суд постановил отклонить запрос прокуроров", - говорится в решении суда.
Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.
Пикет сторонников Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Полиция усилила меры безопасности в Кишиневе из-за пикета сторонников Гуцул
Вчера, 14:07
 
ГагаузияКишиневЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулМолдавияВ мире
 
 
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