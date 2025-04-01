https://ria.ru/20250401/kishinev-2008645235.html

Суд Кишинева отклонил запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии

Суд Кишинева отклонил запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии - РИА Новости, 01.04.2025

Суд Кишинева отклонил запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии

Суд Кишинева на заседании во вторник постановил отклонить второй запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, говорится в оглашенном решении суда. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:11:00+03:00

2025-04-01T14:11:00+03:00

2025-04-01T14:14:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Суд Кишинева на заседании во вторник постановил отклонить второй запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул, говорится в оглашенном решении суда.Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, который будет рассмотрен во вторник."Суд постановил отклонить запрос прокуроров", - говорится в решении суда.Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.

https://ria.ru/20250331/gagauziya-2008480935.html

https://ria.ru/20250401/gutsul-2008643666.html

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