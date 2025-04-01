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Киев не снижает интенсивность ударов по территории России, заявил Мирошник - РИА Новости, 01.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:53 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/kiev-2008553610.html
Киев не снижает интенсивность ударов по территории России, заявил Мирошник
Киев не снижает интенсивность ударов по территории России, заявил Мирошник - РИА Новости, 01.04.2025
Киев не снижает интенсивность ударов по территории России, заявил Мирошник
Киев при поддержке "европейских партнеров" не снижает интенсивность ударов по гражданским объектам на российской территории, убивая и причиняя вред гражданскому РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T07:53:00+03:00
2025-04-01T07:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
москва
вашингтон (штат)
родион мирошник
россия
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киев при поддержке "европейских партнеров" не снижает интенсивность ударов по гражданским объектам на российской территории, убивая и причиняя вред гражданскому населению, это происходит на фоне попыток мирного диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. "На фоне попыток мирного диалога между Москвой и Вашингтоном Киев при поддержке "европейских партнеров" не снижает интенсивность ударов по гражданским объектам на российской территории, убивая и причиняя вред гражданскому населению", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Он отметил, что наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в ДНР, ЛНР и Херсонской области. "За неделю с 24 по 30 марта от обстрелов украинских нацистов пострадали 118 мирных жителей: ранены 104 человека, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 14 человек. По гражданским целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1785 боеприпасов", - сообщил Мирошник. Кроме того, отметил посол МИД РФ, в конце марта в результате преднамеренных действий украинских боевиков пострадали сразу девять представителей российских СМИ: четыре человека погибли и пять получили ранения различной степени тяжести.
https://ria.ru/20250401/sudba-2008540992.html
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киев, москва, вашингтон (штат), родион мирошник, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Москва, Вашингтон (штат), Родион Мирошник, Россия, Происшествия
Киев не снижает интенсивность ударов по территории России, заявил Мирошник

Мирошник: Киев не снижает интенсивность ударов по гражданским объектам в России

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киев при поддержке "европейских партнеров" не снижает интенсивность ударов по гражданским объектам на российской территории, убивая и причиняя вред гражданскому населению, это происходит на фоне попыток мирного диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
"На фоне попыток мирного диалога между Москвой и Вашингтоном Киев при поддержке "европейских партнеров" не снижает интенсивность ударов по гражданским объектам на российской территории, убивая и причиняя вред гражданскому населению", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в ДНР, ЛНР и Херсонской области.
«
"За неделю с 24 по 30 марта от обстрелов украинских нацистов пострадали 118 мирных жителей: ранены 104 человека, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 14 человек. По гражданским целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1785 боеприпасов", - сообщил Мирошник.
Кроме того, отметил посол МИД РФ, в конце марта в результате преднамеренных действий украинских боевиков пострадали сразу девять представителей российских СМИ: четыре человека погибли и пять получили ранения различной степени тяжести.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКиевМоскваВашингтон (штат)Родион МирошникРоссияПроисшествия
 
 
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