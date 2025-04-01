https://ria.ru/20250401/kiev-2008553610.html

Киев не снижает интенсивность ударов по территории России, заявил Мирошник

Киев не снижает интенсивность ударов по территории России, заявил Мирошник - РИА Новости, 01.04.2025

Киев не снижает интенсивность ударов по территории России, заявил Мирошник

Киев при поддержке "европейских партнеров" не снижает интенсивность ударов по гражданским объектам на российской территории, убивая и причиняя вред гражданскому РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T07:53:00+03:00

2025-04-01T07:53:00+03:00

2025-04-01T07:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

москва

вашингтон (штат)

родион мирошник

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киев при поддержке "европейских партнеров" не снижает интенсивность ударов по гражданским объектам на российской территории, убивая и причиняя вред гражданскому населению, это происходит на фоне попыток мирного диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. "На фоне попыток мирного диалога между Москвой и Вашингтоном Киев при поддержке "европейских партнеров" не снижает интенсивность ударов по гражданским объектам на российской территории, убивая и причиняя вред гражданскому населению", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Он отметил, что наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в ДНР, ЛНР и Херсонской области. "За неделю с 24 по 30 марта от обстрелов украинских нацистов пострадали 118 мирных жителей: ранены 104 человека, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 14 человек. По гражданским целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1785 боеприпасов", - сообщил Мирошник. Кроме того, отметил посол МИД РФ, в конце марта в результате преднамеренных действий украинских боевиков пострадали сразу девять представителей российских СМИ: четыре человека погибли и пять получили ранения различной степени тяжести.

https://ria.ru/20250401/sudba-2008540992.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, москва, вашингтон (штат), родион мирошник, россия, происшествия