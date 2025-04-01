Киев не снижает интенсивность ударов по территории России, заявил Мирошник
Мирошник: Киев не снижает интенсивность ударов по гражданским объектам в России
© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Киев при поддержке "европейских партнеров" не снижает интенсивность ударов по гражданским объектам на российской территории, убивая и причиняя вред гражданскому населению, это происходит на фоне попыток мирного диалога между Москвой и Вашингтоном, заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.
"На фоне попыток мирного диалога между Москвой и Вашингтоном Киев при поддержке "европейских партнеров" не снижает интенсивность ударов по гражданским объектам на российской территории, убивая и причиняя вред гражданскому населению", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он отметил, что наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в ДНР, ЛНР и Херсонской области.
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"За неделю с 24 по 30 марта от обстрелов украинских нацистов пострадали 118 мирных жителей: ранены 104 человека, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 14 человек. По гражданским целям на российских территориях за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 1785 боеприпасов", - сообщил Мирошник.
Кроме того, отметил посол МИД РФ, в конце марта в результате преднамеренных действий украинских боевиков пострадали сразу девять представителей российских СМИ: четыре человека погибли и пять получили ранения различной степени тяжести.
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