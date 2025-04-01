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Сотрудника самарского театра заподозрили в хищении на постановке балета
Сотрудника самарского театра заподозрили в хищении на постановке балета - РИА Новости, 01.04.2025
Сотрудника самарского театра заподозрили в хищении на постановке балета
Сотрудник Самарского академического театра оперы и балета стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 1,6 миллиона рублей при подготовке к балету "Дон... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T10:43:00+03:00
2025-04-01T10:43:00+03:00
2025-04-01T10:43:00+03:00
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САМАРА, 1 апр - РИА Новости. Сотрудник Самарского академического театра оперы и балета стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 1,6 миллиона рублей при подготовке к балету "Дон Кихот Ламанчский", сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Самарской области. "УФСБ России по Самарской области совместно с УМВД России по Самаре пресечена противоправная деятельность должностного лица из числа руководителей Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича, причастного к хищению в особо крупном размере бюджетных средств, выделенных министерством культуры Самарской области на постановку спектакля "Дон Кихот Ламанчский", - говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, при постановке балета руководитель заставил подчиненных заключить контракт на изготовление мягкий декораций между театром и аффилированной фигуранту коммерческой фирмой по завышенной цене. По указанию подозреваемого подрядчик заключил фиктивные договоры с подконтрольными ИП и самозанятыми, которым перечислил около 1,6 миллиона рублей. Впоследствии эти деньги были переданы сотруднику театра в виде наличных. В результате было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250325/khischenie-2007315648.html
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происшествия, россия, самарская область, самара
Происшествия, Россия, Самарская область, Самара
Сотрудника самарского театра заподозрили в хищении на постановке балета
ФСБ: сотрудника самарского театра заподозрили в хищении на постановке балета