https://ria.ru/20250401/khischenie-2008584428.html

Сотрудника самарского театра заподозрили в хищении на постановке балета

Сотрудника самарского театра заподозрили в хищении на постановке балета - РИА Новости, 01.04.2025

Сотрудника самарского театра заподозрили в хищении на постановке балета

Сотрудник Самарского академического театра оперы и балета стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 1,6 миллиона рублей при подготовке к балету "Дон... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T10:43:00+03:00

2025-04-01T10:43:00+03:00

2025-04-01T10:43:00+03:00

происшествия

россия

самарская область

самара

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg

САМАРА, 1 апр - РИА Новости. Сотрудник Самарского академического театра оперы и балета стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на 1,6 миллиона рублей при подготовке к балету "Дон Кихот Ламанчский", сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Самарской области. "УФСБ России по Самарской области совместно с УМВД России по Самаре пресечена противоправная деятельность должностного лица из числа руководителей Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича, причастного к хищению в особо крупном размере бюджетных средств, выделенных министерством культуры Самарской области на постановку спектакля "Дон Кихот Ламанчский", - говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, при постановке балета руководитель заставил подчиненных заключить контракт на изготовление мягкий декораций между театром и аффилированной фигуранту коммерческой фирмой по завышенной цене. По указанию подозреваемого подрядчик заключил фиктивные договоры с подконтрольными ИП и самозанятыми, которым перечислил около 1,6 миллиона рублей. Впоследствии эти деньги были переданы сотруднику театра в виде наличных. В результате было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250325/khischenie-2007315648.html

https://ria.ru/20250325/khischenie-2007312722.html

россия

самарская область

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, самарская область, самара