https://ria.ru/20250401/khimki-2008624510.html
Стройготовность школы на 1,1 тысячи мест в Химках составляет 35%
Стройготовность школы на 1,1 тысячи мест в Химках составляет 35% - РИА Новости, 01.04.2025
Стройготовность школы на 1,1 тысячи мест в Химках составляет 35%
Специалисты завершили монолитные работы в строящейся школе на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Подрезково подмосковных Химок, готовность объекта составляет 35%,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:16:00+03:00
2025-04-01T13:16:00+03:00
2025-04-01T13:17:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты завершили монолитные работы в строящейся школе на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Подрезково подмосковных Химок, готовность объекта составляет 35%, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Рабочие приступили к монтажу инженерных систем. На данный момент бригады возводят стены здания. В администрации отметили, что площадь объекта – почти 20 тысяч квадратных метров. Его возведут на территории жилого комплекса "1-й Шереметьевский". В здании разместят два спортивных зала, актовый зал на 500 мест, библиотеку, бассейн, лаборантскую и места для выставочных работ. Для занятий спортом организуют площадки для воркаута, футбольное и баскетбольное поля. Также будет благоустроена прилегающая территория. Открытие школы планируется в третьем квартале 2026 года. Также в администрации подчеркнули, что недалеко от школы построят детский сад на 400 мест. Его площадь составит более 5 тысяч квадратных метров. Здесь разместят 12 групповых блоков — с игровой, спальней, раздевалкой, буфетной и санузлом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом в просторных залах, а для развивающих занятий будет предусмотрено отдельное помещение.
https://ria.ru/20250331/khimki-2008377640.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Стройготовность школы на 1,1 тысячи мест в Химках составляет 35%
В строящейся школе в подмосковных Химках завершились монолитные работы
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты завершили монолитные работы в строящейся школе на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Подрезково подмосковных Химок, готовность объекта составляет 35%, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Рабочие приступили к монтажу инженерных систем. На данный момент бригады возводят стены здания.
В администрации отметили, что площадь объекта – почти 20 тысяч квадратных метров. Его возведут на территории жилого комплекса "1-й Шереметьевский". В здании разместят два спортивных зала, актовый зал на 500 мест, библиотеку, бассейн, лаборантскую и места для выставочных работ. Для занятий спортом организуют площадки для воркаута, футбольное и баскетбольное поля. Также будет благоустроена прилегающая территория. Открытие школы планируется в третьем квартале 2026 года.
Также в администрации подчеркнули, что недалеко от школы построят детский сад на 400 мест. Его площадь составит более 5 тысяч квадратных метров. Здесь разместят 12 групповых блоков — с игровой, спальней, раздевалкой, буфетной и санузлом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом в просторных залах, а для развивающих занятий будет предусмотрено отдельное помещение.