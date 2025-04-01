Рейтинг@Mail.ru
Стройготовность школы на 1,1 тысячи мест в Химках составляет 35% - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 01.04.2025 (обновлено: 13:17 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/khimki-2008624510.html
Стройготовность школы на 1,1 тысячи мест в Химках составляет 35%
Стройготовность школы на 1,1 тысячи мест в Химках составляет 35% - РИА Новости, 01.04.2025
Стройготовность школы на 1,1 тысячи мест в Химках составляет 35%
Специалисты завершили монолитные работы в строящейся школе на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Подрезково подмосковных Химок, готовность объекта составляет 35%,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:16:00+03:00
2025-04-01T13:17:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008628235_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_161965f1c6546067edc9b8cf32f0e4a4.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты завершили монолитные работы в строящейся школе на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Подрезково подмосковных Химок, готовность объекта составляет 35%, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Рабочие приступили к монтажу инженерных систем. На данный момент бригады возводят стены здания. В администрации отметили, что площадь объекта – почти 20 тысяч квадратных метров. Его возведут на территории жилого комплекса "1-й Шереметьевский". В здании разместят два спортивных зала, актовый зал на 500 мест, библиотеку, бассейн, лаборантскую и места для выставочных работ. Для занятий спортом организуют площадки для воркаута, футбольное и баскетбольное поля. Также будет благоустроена прилегающая территория. Открытие школы планируется в третьем квартале 2026 года. Также в администрации подчеркнули, что недалеко от школы построят детский сад на 400 мест. Его площадь составит более 5 тысяч квадратных метров. Здесь разместят 12 групповых блоков — с игровой, спальней, раздевалкой, буфетной и санузлом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом в просторных залах, а для развивающих занятий будет предусмотрено отдельное помещение.
https://ria.ru/20250331/khimki-2008377640.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008628235_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_1f2bf34b77159067c090f44460066dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Стройготовность школы на 1,1 тысячи мест в Химках составляет 35%

В строящейся школе в подмосковных Химках завершились монолитные работы

© Фото : пресс-служба администрации ХимокСтройготовность школы на 1,1 тысячи мест в Химках составляет 35%
Стройготовность школы на 1,1 тысячи мест в Химках составляет 35% - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Стройготовность школы на 1,1 тысячи мест в Химках составляет 35%
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Специалисты завершили монолитные работы в строящейся школе на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Подрезково подмосковных Химок, готовность объекта составляет 35%, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Рабочие приступили к монтажу инженерных систем. На данный момент бригады возводят стены здания.
Капремонт в Химках - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Свыше 70 многоэтажных домов в Химках капитально отремонтируют в 2025 году
31 марта, 12:51
В администрации отметили, что площадь объекта – почти 20 тысяч квадратных метров. Его возведут на территории жилого комплекса "1-й Шереметьевский". В здании разместят два спортивных зала, актовый зал на 500 мест, библиотеку, бассейн, лаборантскую и места для выставочных работ. Для занятий спортом организуют площадки для воркаута, футбольное и баскетбольное поля. Также будет благоустроена прилегающая территория. Открытие школы планируется в третьем квартале 2026 года.
Также в администрации подчеркнули, что недалеко от школы построят детский сад на 400 мест. Его площадь составит более 5 тысяч квадратных метров. Здесь разместят 12 групповых блоков — с игровой, спальней, раздевалкой, буфетной и санузлом. Воспитанники смогут заниматься музыкой и спортом в просторных залах, а для развивающих занятий будет предусмотрено отдельное помещение.
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала