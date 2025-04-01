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Банкам нужно решать проблему с накруткой кешбэка, считают эксперты - РИА Новости, 01.04.2025
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17:23 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/keshbek-2008726631.html
Банкам нужно решать проблему с накруткой кешбэка, считают эксперты
Банкам нужно решать проблему с накруткой кешбэка, считают эксперты - РИА Новости, 01.04.2025
Банкам нужно решать проблему с накруткой кешбэка, считают эксперты
Банкам решать проблему с накруткой кешбэка необходимо, однако к выбору соответствующего инструмента нужно подойти осторожно, инициатива создания единой базы... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T17:23:00+03:00
2025-04-01T17:23:00+03:00
экономика
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Банкам решать проблему с накруткой кешбэка необходимо, однако к выбору соответствующего инструмента нужно подойти осторожно, инициатива создания единой базы клиентов вполне логична, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее Ассоциация банков России (АБР) направила в Роскомнадзор письмо с предложениями о противодействии клиентам-"фродерам" (которые идут на особые схемы ради получения кешбэка). АБР предложила создать межбанковские инфраструктурные базы данных клиентов. Те, кто используют "мошеннические" схемы с начислением кешбэков и возвратом товаров - "это бесконечно мигрирующая масса", отмечается в письме. Каждая кредитная организация самостоятельно выявляет таких недобросовестных лиц, но не может передавать данные о них куда-либо, отмечает также АБР. "Решать проблему с накруткой кешбэка, особенно если она станет более массовой, необходимо, однако к выбору инструмента нужно подойти осторожно. С юридической точки зрения любые меры, связанные с ограничением прав клиентов, должны основываться на действующем законодательстве, в частности, на законах о персональных данных и защите прав потребителей", - считает директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко. Также эксперт отмечает, что введение "жесткой ответственности" требует четкой правовой регламентации, чтобы исключить риски ошибочной блокировки добросовестных пользователей. "На мой взгляд, сначала стоит попробовать более мягкие меры. Можно ввести временной лаг в начислении кэшбека за покупки - месяца было бы достаточно, чтобы сделать возврат менее вероятным", - отметила Романенко. "Инициатива создания единой базы клиентов, использующих схемы с накруткой кешбэка, выглядит логичной с точки зрения банков, стремящихся минимизировать убытки от таких действий. Однако ключевой вопрос - насколько законно введение подобной системы и ужесточение ответственности... Противодействовать накрутке кешбэка можно за счет совершенствования самих программ лояльности", - в свою очередь заявил директор кредитного направления в финансовом маркетплейсе "Сравни" Магомед Гамзаев. В пример противодействия накрутке кешбэка эксперт также привел внедрение отсроченного начисления бонусов. а также и ограничения на возвраты или индивидуальных лимитов на выплаты. "Также важна аналитика транзакций, позволяющая выявлять подозрительное поведение клиентов. Эти меры могут быть эффективнее, чем создание базы, граничащей с нарушением прав потребителей", - заключил он.
https://ria.ru/20250205/moshenniki-1997452444.html
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экономика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Экономика, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Банкам нужно решать проблему с накруткой кешбэка, считают эксперты

Противодействие накрутке кешбэка нужно, главное подобрать правильный инструмент

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Банкам решать проблему с накруткой кешбэка необходимо, однако к выбору соответствующего инструмента нужно подойти осторожно, инициатива создания единой базы клиентов вполне логична, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее Ассоциация банков России (АБР) направила в Роскомнадзор письмо с предложениями о противодействии клиентам-"фродерам" (которые идут на особые схемы ради получения кешбэка). АБР предложила создать межбанковские инфраструктурные базы данных клиентов. Те, кто используют "мошеннические" схемы с начислением кешбэков и возвратом товаров - "это бесконечно мигрирующая масса", отмечается в письме. Каждая кредитная организация самостоятельно выявляет таких недобросовестных лиц, но не может передавать данные о них куда-либо, отмечает также АБР.
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"Решать проблему с накруткой кешбэка, особенно если она станет более массовой, необходимо, однако к выбору инструмента нужно подойти осторожно. С юридической точки зрения любые меры, связанные с ограничением прав клиентов, должны основываться на действующем законодательстве, в частности, на законах о персональных данных и защите прав потребителей", - считает директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса "Выберу.ру" Анна Романенко.
Также эксперт отмечает, что введение "жесткой ответственности" требует четкой правовой регламентации, чтобы исключить риски ошибочной блокировки добросовестных пользователей. "На мой взгляд, сначала стоит попробовать более мягкие меры. Можно ввести временной лаг в начислении кэшбека за покупки - месяца было бы достаточно, чтобы сделать возврат менее вероятным", - отметила Романенко.
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"Инициатива создания единой базы клиентов, использующих схемы с накруткой кешбэка, выглядит логичной с точки зрения банков, стремящихся минимизировать убытки от таких действий. Однако ключевой вопрос - насколько законно введение подобной системы и ужесточение ответственности... Противодействовать накрутке кешбэка можно за счет совершенствования самих программ лояльности", - в свою очередь заявил директор кредитного направления в финансовом маркетплейсе "Сравни" Магомед Гамзаев.
В пример противодействия накрутке кешбэка эксперт также привел внедрение отсроченного начисления бонусов. а также и ограничения на возвраты или индивидуальных лимитов на выплаты. "Также важна аналитика транзакций, позволяющая выявлять подозрительное поведение клиентов. Эти меры могут быть эффективнее, чем создание базы, граничащей с нарушением прав потребителей", - заключил он.
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ЭкономикаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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