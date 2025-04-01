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Большинство канадцев хотят отмены закупки F-35 у США, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2025
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13:35 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/kanada-2008633791.html
Большинство канадцев хотят отмены закупки F-35 у США, пишут СМИ
Большинство канадцев хотят отмены закупки F-35 у США, пишут СМИ - РИА Новости, 01.04.2025
Большинство канадцев хотят отмены закупки F-35 у США, пишут СМИ
Большинство жителей Канады хотят отмены контракта на закупку 88 истребителей F-35 у США и приобретения европейских самолетов вместо них, сообщает газета Globe... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:35:00+03:00
2025-04-01T13:35:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Большинство жителей Канады хотят отмены контракта на закупку 88 истребителей F-35 у США и приобретения европейских самолетов вместо них, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на опрос компании Nanos Research, проведенный для издания. "Опрос... показал, что 62% опрошенных канадцев поддерживают или в некоторой степени поддерживают отмену федеральной правительственной сделки по приобретению 88 самолетов F-35 Lightning у американского оборонного подрядчика Lockheed Martin", - пишет газетаОтмечается, что против отмены сделки высказываются лишь 21% канадцев, еще 17% не определились с ответом. Социолог Ник Нанос заявил, что результаты опроса его компании указывают на то, что канадцы дают своему правительству одобрение на ответные меры против американских пошлин. Он также подчеркнул, что эти цифры могут служить индикатором настроя канадцев в отношении США. Опрос проводился среди 1264 человек с 28 по 30 марта, погрешность составляет 2,8 процентных пункта. Ранее премьер-министр Канады Карни поручил министру обороны страны Биллу Блэру пересмотреть закупку американских истребителей F-35, чтобы выяснить наличие у Оттавы других вариантов "с учетом меняющейся обстановки". США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
https://ria.ru/20250320/kanada-2006094754.html
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канада, сша, китай, евросоюз, в мире
Канада, США, Китай, Евросоюз, В мире
Большинство канадцев хотят отмены закупки F-35 у США, пишут СМИ

Globe and Mail: 62% жителей Канады хотят отмены контракта на закупку F-35 у США

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew LeeАмериканский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II
Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Andrew Lee
Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Большинство жителей Канады хотят отмены контракта на закупку 88 истребителей F-35 у США и приобретения европейских самолетов вместо них, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на опрос компании Nanos Research, проведенный для издания.
"Опрос... показал, что 62% опрошенных канадцев поддерживают или в некоторой степени поддерживают отмену федеральной правительственной сделки по приобретению 88 самолетов F-35 Lightning у американского оборонного подрядчика Lockheed Martin", - пишет газета
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Канада ведет переговоры с ЕС о снижении зависимости от США, сообщило AP
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Отмечается, что против отмены сделки высказываются лишь 21% канадцев, еще 17% не определились с ответом.
Социолог Ник Нанос заявил, что результаты опроса его компании указывают на то, что канадцы дают своему правительству одобрение на ответные меры против американских пошлин. Он также подчеркнул, что эти цифры могут служить индикатором настроя канадцев в отношении США.
Опрос проводился среди 1264 человек с 28 по 30 марта, погрешность составляет 2,8 процентных пункта.
Ранее премьер-министр Канады Карни поручил министру обороны страны Биллу Блэру пересмотреть закупку американских истребителей F-35, чтобы выяснить наличие у Оттавы других вариантов "с учетом меняющейся обстановки".
США ранее ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также ввели новые пошлины на продукцию из КНР, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли введение мер борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила. Помимо этих государств Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены ввести "зеркальные" пошлины против стран, чьи пошлины на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести контрмеры в апреле.
Группа истребителей F-35 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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15 марта, 11:48
 
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