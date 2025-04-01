https://ria.ru/20250401/kallas-2008776407.html

"Признанное ничтожество": на Каллас набросились из-за России

"Признанное ничтожество": на Каллас набросились из-за России - РИА Новости, 01.04.2025

"Признанное ничтожество": на Каллас набросились из-за России

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас стремится начать войну с Россией, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T22:46:00+03:00

2025-04-01T22:46:00+03:00

2025-04-01T22:46:00+03:00

в мире

россия

украина

кайя каллас

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934850479_0:1584:2048:2736_1920x0_80_0_0_3276fabcd6ade00eb4242b40bfb6bda9.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас стремится начать войну с Россией, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X."Признанное всеми ничтожество ведет нас к войне с Россией", — написал он.Как отметил политик, антироссийская политика Каллас ведет не только к возможному конфликту, но и обходится ЕС в огромные деньги.Накануне глава европейской дипломатии бездоказательно обвинила Россию в затягивании мирного процесса на Украине. В феврале она обещала увеличить военную помощь киевскому режиму для продолжения боевых действий.

https://ria.ru/20250401/ssha-2008748088.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, кайя каллас, евросоюз