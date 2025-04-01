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"Признанное ничтожество": на Каллас набросились из-за России
"Признанное ничтожество": на Каллас набросились из-за России - РИА Новости, 01.04.2025
"Признанное ничтожество": на Каллас набросились из-за России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас стремится начать войну с Россией, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T22:46:00+03:00
2025-04-01T22:46:00+03:00
2025-04-01T22:46:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас стремится начать войну с Россией, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X."Признанное всеми ничтожество ведет нас к войне с Россией", — написал он.Как отметил политик, антироссийская политика Каллас ведет не только к возможному конфликту, но и обходится ЕС в огромные деньги.Накануне глава европейской дипломатии бездоказательно обвинила Россию в затягивании мирного процесса на Украине. В феврале она обещала увеличить военную помощь киевскому режиму для продолжения боевых действий.
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в мире, россия, украина, кайя каллас, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Кайя Каллас, Евросоюз
"Признанное ничтожество": на Каллас набросились из-за России
Филиппо назвал Каллас ничтожеством из-за позиции по России