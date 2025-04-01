https://ria.ru/20250401/kadyrov-2008702762.html
Адама Кадырова назначили на новый пост
Адама Кадырова назначили на новый пост - РИА Новости, 01.04.2025
Адама Кадырова назначили на новый пост
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего сына Адама куратором регионального министерства внутренних дел, сообщили в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:32:00+03:00
2025-04-01T16:32:00+03:00
2025-04-01T17:01:00+03:00
россия
адам кадыров
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
политика
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего сына Адама куратором регионального министерства внутренних дел, сообщили в Telegram-канале ведомства."По поручению главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова куратором министерства внутренних дел по ЧР назначен Адам Рамзанович Кадыров. Здесь же состоялось представление нового руководителя личному составу оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по ЧР", — говорится в тексте публикации.В ведомстве добавили, что Адам Кадыров вручил награды, поздравил и поблагодарил сотрудников полиции за добросовестную службу и верность присяге.На прошлой неделе, 27 марта, его также наградили ведомственной медалью Росгвардии "За боевое отличие".Адам Кадыров возглавляет Службу безопасности главы Чечни с ноября 2023 года. В октябре того же года ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую награду республики — орден Кадырова. Кроме того, на счету молодого человека много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.Адам Кадыров также вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта России, в феврале ему вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный гость Ливии".
https://ria.ru/20250306/kadyrov-2003438874.html
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Адам Кадыров стал куратором МВД по Чечне
Адам Кадыров назначен куратором МВД по Чечне, сообщили в ведомстве.
2025-04-01T16:32
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россия, адам кадыров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), политика
Россия, Адам Кадыров, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Политика
Адама Кадырова назначили на новый пост
Адам Кадыров стал куратором МВД по Чечне