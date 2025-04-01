https://ria.ru/20250401/kadyrov-2008702762.html

Адама Кадырова назначили на новый пост

Адама Кадырова назначили на новый пост - РИА Новости, 01.04.2025

Адама Кадырова назначили на новый пост

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего сына Адама куратором регионального министерства внутренних дел, сообщили в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:32:00+03:00

2025-04-01T16:32:00+03:00

2025-04-01T17:01:00+03:00

россия

адам кадыров

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

политика

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего сына Адама куратором регионального министерства внутренних дел, сообщили в Telegram-канале ведомства."По поручению главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова куратором министерства внутренних дел по ЧР назначен Адам Рамзанович Кадыров. Здесь же состоялось представление нового руководителя личному составу оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по ЧР", — говорится в тексте публикации.В ведомстве добавили, что Адам Кадыров вручил награды, поздравил и поблагодарил сотрудников полиции за добросовестную службу и верность присяге.На прошлой неделе, 27 марта, его также наградили ведомственной медалью Росгвардии "За боевое отличие".Адам Кадыров возглавляет Службу безопасности главы Чечни с ноября 2023 года. В октябре того же года ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую награду республики — орден Кадырова. Кроме того, на счету молодого человека много других наград, в том числе высший орден парламента республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второй по значимости орден Татарстана. Также Адам Кадыров получил орден "Трудовая доблесть России" и медаль Евразийской ассоциации университетов.Адам Кадыров также вошел в Книгу рекордов России как самый молодой начальник службы безопасности главы субъекта России, в феврале ему вручили бессрочное удостоверение члена Арабского арбитражного суда и медаль "Почетный гость Ливии".

https://ria.ru/20250306/kadyrov-2003438874.html

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Адам Кадыров стал куратором МВД по Чечне Адам Кадыров назначен куратором МВД по Чечне, сообщили в ведомстве. 2025-04-01T16:32 true PT1M13S

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россия, адам кадыров, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), политика