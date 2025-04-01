https://ria.ru/20250401/izvinenie-2008567728.html

Германия извинилась перед Азербайджаном за публикацию о Карабахе

Германия извинилась перед Азербайджаном за публикацию о Карабахе - РИА Новости, 01.04.2025

Германия извинилась перед Азербайджаном за публикацию о Карабахе

Администрация президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера извинилась перед Баку за публикацию немецкого политика о Карабахе в соцсетях, сообщило... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T09:45:00+03:00

2025-04-01T09:45:00+03:00

2025-04-01T11:42:00+03:00

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БАКУ, 1 апр — РИА Новости. Администрация президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера извинилась перед Баку за публикацию немецкого политика о Карабахе в соцсетях, сообщило государственное агентство Азербайджана АзерТадж. "Размещение в официальном профиле президента Германии в социальной сети изображения "флага" уже ставшего пережитком прошлого незаконного режима и сопровождающий эту публикацию текст вызвали серьезное недовольство азербайджанской стороны. Вслед за этим были незамедлительно установлены контакты между администрациями президентов и министерствами иностранных дел обеих стран. Германская сторона признала, что данная публикация была размещена по ошибке, и незамедлительно удалила ее. В письме, направленном от имени руководителя администрации президента Германии, выражены извинения за произошедший инцидент", — говорится в релизе. Посла ФРГ в Баку Ральфа Хорлеманна накануне вызвали в азербайджанский МИД. Ему вручили ноту протеста из-за публикации Штайнмайера.Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке почти 37 лет назад. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.В сентябре 2020 года там возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и несколько территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20250214/shtaynmayer-1999474219.html

https://ria.ru/20250211/armeniya-1998620220.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, германия, армения, франк-вальтер штайнмайер, никол пашинян, ильхам алиев, баку