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Германия извинилась перед Азербайджаном за публикацию о Карабахе - РИА Новости, 01.04.2025
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09:45 01.04.2025 (обновлено: 11:42 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/izvinenie-2008567728.html
Германия извинилась перед Азербайджаном за публикацию о Карабахе
Германия извинилась перед Азербайджаном за публикацию о Карабахе - РИА Новости, 01.04.2025
Германия извинилась перед Азербайджаном за публикацию о Карабахе
Администрация президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера извинилась перед Баку за публикацию немецкого политика о Карабахе в соцсетях, сообщило... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T09:45:00+03:00
2025-04-01T11:42:00+03:00
в мире
азербайджан
германия
армения
франк-вальтер штайнмайер
никол пашинян
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БАКУ, 1 апр — РИА Новости. Администрация президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера извинилась перед Баку за публикацию немецкого политика о Карабахе в соцсетях, сообщило государственное агентство Азербайджана АзерТадж. "Размещение в официальном профиле президента Германии в социальной сети изображения "флага" уже ставшего пережитком прошлого незаконного режима и сопровождающий эту публикацию текст вызвали серьезное недовольство азербайджанской стороны. Вслед за этим были незамедлительно установлены контакты между администрациями президентов и министерствами иностранных дел обеих стран. Германская сторона признала, что данная публикация была размещена по ошибке, и незамедлительно удалила ее. В письме, направленном от имени руководителя администрации президента Германии, выражены извинения за произошедший инцидент", — говорится в релизе. Посла ФРГ в Баку Ральфа Хорлеманна накануне вызвали в азербайджанский МИД. Ему вручили ноту протеста из-за публикации Штайнмайера.Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке почти 37 лет назад. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.В сентябре 2020 года там возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и несколько территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20250214/shtaynmayer-1999474219.html
https://ria.ru/20250211/armeniya-1998620220.html
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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в мире, азербайджан, германия, армения, франк-вальтер штайнмайер, никол пашинян, ильхам алиев, баку
В мире, Азербайджан, Германия, Армения, Франк-Вальтер Штайнмайер, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Баку
Германия извинилась перед Азербайджаном за публикацию о Карабахе

Берлин извинился перед Баку за публикацию Штайнмайера в соцсети о Карабахе

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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БАКУ, 1 апр — РИА Новости. Администрация президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера извинилась перед Баку за публикацию немецкого политика о Карабахе в соцсетях, сообщило государственное агентство Азербайджана АзерТадж.
"Размещение в официальном профиле президента Германии в социальной сети изображения "флага" уже ставшего пережитком прошлого незаконного режима и сопровождающий эту публикацию текст вызвали серьезное недовольство азербайджанской стороны. Вслед за этим были незамедлительно установлены контакты между администрациями президентов и министерствами иностранных дел обеих стран. Германская сторона признала, что данная публикация была размещена по ошибке, и незамедлительно удалила ее. В письме, направленном от имени руководителя администрации президента Германии, выражены извинения за произошедший инцидент", — говорится в релизе.
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Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
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