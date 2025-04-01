https://ria.ru/20250401/investitsii-2008763911.html

Для россиян запустят "Магазин инвестиций"

Для россиян запустят "Магазин инвестиций" - РИА Новости, 01.04.2025

Для россиян запустят "Магазин инвестиций"

ПСБ, компания "Иннопрактика" и управляющая компания ПСБ (УК ПСБ) договорились о создании "Магазина инвестиций", который позволяет пользователям сформировать... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T20:17:00+03:00

2025-04-01T20:17:00+03:00

2025-04-01T20:17:00+03:00

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москва

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вера подгузова

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. ПСБ, компания "Иннопрактика" и управляющая компания ПСБ (УК ПСБ) договорились о создании "Магазина инвестиций", который позволяет пользователям сформировать инвестиционный портфель, передает корреспондент РИА Новости с проходящего в Москве VII финансового форума "Просто капитал". Подписанное соглашение предполагает взаимодействие сторон для развития и продвижения проекта "Магазин инвестиций", что позволит аудитории специализированного портала дополнить полученные теоретические знания практическим опытом инвестирования. Со стороны ПСБ соглашение подписала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, которая рассказала, что "Магазин инвестиций" стал естественным продолжением многочисленных инициатив банка в области повышения финансовой грамотности населения страны. "Начать инвестиционную деятельность многим мешает нехватка необходимых навыков, и мы хотим восполнить этот пробел в знаниях. На нашем портале "Женское лидерство в инвестициях" мы в простой и доступной форме объясняем гражданам основы инвестиционных программ и продуктов. При этом понимания тенденций недостаточно: после прохождения обучения важно иметь возможность применить знания на практике. Поэтому мы решили создать здесь же на портале "Магазин инвестиций", - пояснила Подгузова. Она рассказала, что клиентам обучающего портала будет предоставлена возможность сформировать свой инвестиционный портфель из продуктов ПСБ и ПСБ Благосостояния, таких как, например, открытые и биржевые паевые фонды, депозиты и накопительные счета. Портал дает возможность отсортировать инструменты по уровню риска, составу фонда, доходности и популярности, а также изучить дополнительную информацию перед приобретением продуктов. "Мы наблюдаем общий низкий уровень инвестиционной активности среди россиян, и хотим изменить ситуацию, предоставляя доступ к знаниям и простым инструментам через интернет-ресурсы. Уже сейчас мы видим положительные результаты: процент россиян, вовлеченных в инвестиционную деятельность, медленно, но стабильно растет", - сообщила Подгузова. Топ-менеджер ПСБ уточнила, что подписание соглашения с компанией "Иннопрактика" позволяет сделать акцент на привлечении инвестиций именно в высокотехнологичные компании, в быстрорастущих "национальных чемпионов". В свою очередь, заместитель исполнительного директора ─ директор по стратегическим партнерствам компании "Иннопрактика" Анастасия Павленко отметила, что инвестиционный трек является важным инструментом поддержки высокотехнологичного бизнеса в условиях жесткой монетарной политики. "Привлечение финансирования в течение ближайших трех лет актуально для 75% быстрорастущих технологических компаний. ПСБ занимает особое место в системе поддержки высокотехнологичного бизнеса, и новый проект "Магазин инвестиций" в рамках инициативы "Женское лидерство в инвестициях" демонстрирует открытость банка к проработке новых подходов к финансовым инструментам и технологиям", ─ отметила Павленко. Генеральный директор УК ПСБ Владимир Сердюков указал на важность поддержки проектов по повышению доступности инструментов фондового рынка, что позволяет инвесторам сформировать свое благосостояние, а рынку ─ получить очередной виток развития. "Соглашение поможет увеличить предложение финансовых услуг в цифровом формате, что, в свою очередь, отвечает поставленным задачам президента РФ по увеличению капитализации фондового рынка к 2030 году до 66% ВВП. За последние несколько лет уровень безработицы снизился, а реальные доходы населения выросли. Благосостояние россиян улучшается, что отражается в объеме открытых банковских вкладов. В преддверии ожидаемого смягчения денежно-кредитной политики население обратит внимание на инструменты фондового рынка", ─ считает Сердюков.

https://ria.ru/20250401/psb-2008727454.html

https://ria.ru/20250328/podguzova-2007888007.html

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экономика, москва, россия, вера подгузова