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В Госдуму внесут поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями - РИА Новости, 01.04.2025
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08:31 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/inoagenty-2008555865.html
В Госдуму внесут поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями
В Госдуму внесут поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями - РИА Новости, 01.04.2025
В Госдуму внесут поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями
Поправка о запрете иноагентам входить в органы управления государственных корпораций в ближайшее время будет внесена в Госдуму, сообщил глава думского комитета... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:31:00+03:00
2025-04-01T08:31:00+03:00
россия
василий пискарев
госдума рф
роскосмос
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Поправка о запрете иноагентам входить в органы управления государственных корпораций в ближайшее время будет внесена в Госдуму, сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. "В ближайшее время внесу на рассмотрение коллег поправку, которой предлагается запретить иностранным агентам входить в органы управления государственных корпораций", - написал он. Парламентарий добавил, что речь идет о госкорпорациях, выполняющих стратегические планы РФ, в том числе по обеспечению целей СВО, например, о "Роскосмосе", "Росатоме", "Ростехе", "ВЭБ. РФ". По его словам, участие в управлении данными структурами лиц, находящихся под иностранным влиянием и отстаивающих интересы недружественных государств, представляет "угрозу для безопасности и не отвечает национальным интересам нашей страны".
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россия, василий пискарев, госдума рф, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Роскосмос, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность
В Госдуму внесут поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями

В ГД внесут поправку о запрете иноагентам заниматься управлением госкорпорациями

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Поправка о запрете иноагентам входить в органы управления государственных корпораций в ближайшее время будет внесена в Госдуму, сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
"В ближайшее время внесу на рассмотрение коллег поправку, которой предлагается запретить иностранным агентам входить в органы управления государственных корпораций", - написал он.
Парламентарий добавил, что речь идет о госкорпорациях, выполняющих стратегические планы РФ, в том числе по обеспечению целей СВО, например, о "Роскосмосе", "Росатоме", "Ростехе", "ВЭБ. РФ".
По его словам, участие в управлении данными структурами лиц, находящихся под иностранным влиянием и отстаивающих интересы недружественных государств, представляет "угрозу для безопасности и не отвечает национальным интересам нашей страны".
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РоссияВасилий ПискаревГосдума РФРоскосмосГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Безопасность
 
 
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