https://ria.ru/20250401/inoagenty-2008555865.html

В Госдуму внесут поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями

В Госдуму внесут поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями - РИА Новости, 01.04.2025

В Госдуму внесут поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями

Поправка о запрете иноагентам входить в органы управления государственных корпораций в ближайшее время будет внесена в Госдуму, сообщил глава думского комитета... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T08:31:00+03:00

2025-04-01T08:31:00+03:00

2025-04-01T08:31:00+03:00

россия

василий пискарев

госдума рф

роскосмос

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

безопасность

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Поправка о запрете иноагентам входить в органы управления государственных корпораций в ближайшее время будет внесена в Госдуму, сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. "В ближайшее время внесу на рассмотрение коллег поправку, которой предлагается запретить иностранным агентам входить в органы управления государственных корпораций", - написал он. Парламентарий добавил, что речь идет о госкорпорациях, выполняющих стратегические планы РФ, в том числе по обеспечению целей СВО, например, о "Роскосмосе", "Росатоме", "Ростехе", "ВЭБ. РФ". По его словам, участие в управлении данными структурами лиц, находящихся под иностранным влиянием и отстаивающих интересы недружественных государств, представляет "угрозу для безопасности и не отвечает национальным интересам нашей страны".

https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989678047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, василий пискарев, госдума рф, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность