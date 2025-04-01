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В Госдуму внесут поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями
В Госдуму внесут поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями - РИА Новости, 01.04.2025
В Госдуму внесут поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями
Поправка о запрете иноагентам входить в органы управления государственных корпораций в ближайшее время будет внесена в Госдуму, сообщил глава думского комитета... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:31:00+03:00
2025-04-01T08:31:00+03:00
2025-04-01T08:31:00+03:00
россия
василий пискарев
госдума рф
роскосмос
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Поправка о запрете иноагентам входить в органы управления государственных корпораций в ближайшее время будет внесена в Госдуму, сообщил глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале. "В ближайшее время внесу на рассмотрение коллег поправку, которой предлагается запретить иностранным агентам входить в органы управления государственных корпораций", - написал он. Парламентарий добавил, что речь идет о госкорпорациях, выполняющих стратегические планы РФ, в том числе по обеспечению целей СВО, например, о "Роскосмосе", "Росатоме", "Ростехе", "ВЭБ. РФ". По его словам, участие в управлении данными структурами лиц, находящихся под иностранным влиянием и отстаивающих интересы недружественных государств, представляет "угрозу для безопасности и не отвечает национальным интересам нашей страны".
https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989678047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, василий пискарев, госдума рф, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Роскосмос, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность
В Госдуму внесут поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями
В ГД внесут поправку о запрете иноагентам заниматься управлением госкорпорациями