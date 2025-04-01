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Защита главы Гагаузии настаивает на ее освобождении - РИА Новости, 01.04.2025
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19:04 01.04.2025 (обновлено: 19:14 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/gutsul-2008752508.html
Защита главы Гагаузии настаивает на ее освобождении
Защита главы Гагаузии настаивает на ее освобождении - РИА Новости, 01.04.2025
Защита главы Гагаузии настаивает на ее освобождении
Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул настаивает, что Апелляционная палата Кишинева должна ее освободить, не применяя никаких мер ограничения свободы, заявила РИА РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:04:00+03:00
2025-04-01T19:14:00+03:00
в мире
гагаузия
задержание главы гагаузии гуцул
евгения гуцул
молдавия
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул настаивает, что Апелляционная палата Кишинева должна ее освободить, не применяя никаких мер ограничения свободы, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева."Сторона защиты считает, что решение об аресте Евгении Гуцул незаконно. Ссылаясь на незаконность решения, мы обжаловали вердикт суда в Апелляционной палате. Единственное законное решение Апелляционной палаты заключается в том, что они примут жалобу адвокатов и отвергнут ходатайство прокуроров, то есть аннулируют решение суда первой инстанции. Мы не играем в спортлото, мы ссылаемся на уголовно-процессуальные нормы, поэтому мы настаиваем на освобождении Гуцул из-под стражи, а не на изменении меры пресечения свободы", - заявила Байрам.По ее словам, в случае ареста главы Гагаузии были нарушены все процессуальные нормы, не было ни мотивов, ни доказательств существования риска невозвращения Гуцул в страну, о котором говорил прокурор. "Закон предусматривает, что решение Апелляционной палаты является окончательным и не подлежит обжалованию", - сказала адвокат.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250401/gutsul-2008754372.html
https://ria.ru/20250401/gutsul-2008734916.html
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в мире, гагаузия, задержание главы гагаузии гуцул, евгения гуцул, молдавия
В мире, Гагаузия, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Евгения Гуцул, Молдавия
Защита главы Гагаузии настаивает на ее освобождении

Адвокат Гуцул настаивает на ее освобождении и снятии мер ограничений

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул настаивает, что Апелляционная палата Кишинева должна ее освободить, не применяя никаких мер ограничения свободы, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.
Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Вчера, 19:11
«
"Сторона защиты считает, что решение об аресте Евгении Гуцул незаконно. Ссылаясь на незаконность решения, мы обжаловали вердикт суда в Апелляционной палате. Единственное законное решение Апелляционной палаты заключается в том, что они примут жалобу адвокатов и отвергнут ходатайство прокуроров, то есть аннулируют решение суда первой инстанции. Мы не играем в спортлото, мы ссылаемся на уголовно-процессуальные нормы, поэтому мы настаиваем на освобождении Гуцул из-под стражи, а не на изменении меры пресечения свободы", - заявила Байрам.
По ее словам, в случае ареста главы Гагаузии были нарушены все процессуальные нормы, не было ни мотивов, ни доказательств существования риска невозвращения Гуцул в страну, о котором говорил прокурор. "Закон предусматривает, что решение Апелляционной палаты является окончательным и не подлежит обжалованию", - сказала адвокат.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул доставлена в суд сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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Вчера, 17:55
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Арест Гуцул стал ударом по всей молдавской оппозиции, заявил эксперт
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