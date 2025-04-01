Рейтинг@Mail.ru
Парламент Грузии вернул в УК статью об измене родине - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 01.04.2025 (обновлено: 16:59 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/gruziya-2008713172.html
Парламент Грузии вернул в УК статью об измене родине
Парламент Грузии вернул в УК статью об измене родине - РИА Новости, 01.04.2025
Парламент Грузии вернул в УК статью об измене родине
Парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законодательную инициативу о возвращении в уголовный кодекс статьи об измене родине, заседание... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:57:00+03:00
2025-04-01T16:59:00+03:00
в мире
грузия
парламент грузии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743821793_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_1ea1a52448dd25faec7f25a6e8547c56.jpg
ТБИЛИСИ, 1 апр - РИА Новости. Парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законодательную инициативу о возвращении в уголовный кодекс статьи об измене родине, заседание транслировалось в прямом эфире на сайте высшего законодательного органа страны. На пленарном заседании законопроект, согласно которому в уголовный кодекс добавляется статья 307 (1), был поддержан большинством голосов. "Восемьдесят шесть за, ноль - против. Закон принят в третьем чтении", - сказал на заседании спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В пояснительной к законопроекту записке отмечено, что статья будет подразумевать нарушение территориальной целостности Грузии, заключение антиконституционного соглашения или переговоров, нарушение внешней безопасности Грузии, проникновение в Службу внешней разведки, нарушение обороноспособности Грузии, разглашение государственных тайн, шпионаж, заговор или мятеж с целью изменения конституционного строя, вступления в иностранную разведслужбу, передачу другой стране военной техники и другие.
https://ria.ru/20250401/gruziya-2008608458.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743821793_77:0:1280:902_1920x0_80_0_0_1a27ed754f67c16f36117ff9880d422f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, парламент грузии
В мире, Грузия, Парламент Грузии
Парламент Грузии вернул в УК статью об измене родине

Парламент Грузии одобрил возвращение в уголовный кодекс статьи об измене родине

© Sputnik | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Флаг Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 1 апр - РИА Новости. Парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законодательную инициативу о возвращении в уголовный кодекс статьи об измене родине, заседание транслировалось в прямом эфире на сайте высшего законодательного органа страны.
На пленарном заседании законопроект, согласно которому в уголовный кодекс добавляется статья 307 (1), был поддержан большинством голосов.
"Восемьдесят шесть за, ноль - против. Закон принят в третьем чтении", - сказал на заседании спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В пояснительной к законопроекту записке отмечено, что статья будет подразумевать нарушение территориальной целостности Грузии, заключение антиконституционного соглашения или переговоров, нарушение внешней безопасности Грузии, проникновение в Службу внешней разведки, нарушение обороноспособности Грузии, разглашение государственных тайн, шпионаж, заговор или мятеж с целью изменения конституционного строя, вступления в иностранную разведслужбу, передачу другой стране военной техники и другие.
Здание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Парламент Грузии принял закон об иноагентах в окончательном чтении
Вчера, 12:18
 
В миреГрузияПарламент Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала