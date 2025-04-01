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Парламент Грузии вернул в УК статью об измене родине
Парламент Грузии вернул в УК статью об измене родине - РИА Новости, 01.04.2025
Парламент Грузии вернул в УК статью об измене родине
Парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законодательную инициативу о возвращении в уголовный кодекс статьи об измене родине, заседание... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:57:00+03:00
2025-04-01T16:57:00+03:00
2025-04-01T16:59:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 1 апр - РИА Новости. Парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законодательную инициативу о возвращении в уголовный кодекс статьи об измене родине, заседание транслировалось в прямом эфире на сайте высшего законодательного органа страны. На пленарном заседании законопроект, согласно которому в уголовный кодекс добавляется статья 307 (1), был поддержан большинством голосов. "Восемьдесят шесть за, ноль - против. Закон принят в третьем чтении", - сказал на заседании спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. В пояснительной к законопроекту записке отмечено, что статья будет подразумевать нарушение территориальной целостности Грузии, заключение антиконституционного соглашения или переговоров, нарушение внешней безопасности Грузии, проникновение в Службу внешней разведки, нарушение обороноспособности Грузии, разглашение государственных тайн, шпионаж, заговор или мятеж с целью изменения конституционного строя, вступления в иностранную разведслужбу, передачу другой стране военной техники и другие.
https://ria.ru/20250401/gruziya-2008608458.html
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в мире, грузия, парламент грузии
В мире, Грузия, Парламент Грузии
Парламент Грузии вернул в УК статью об измене родине
Парламент Грузии одобрил возвращение в уголовный кодекс статьи об измене родине