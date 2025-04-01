https://ria.ru/20250401/gosduma-2008635330.html
ГД приняла закон об отпуске для родственников раненых участников СВО
ГД приняла закон об отпуске для родственников раненых участников СВО - РИА Новости, 01.04.2025
ГД приняла закон об отпуске для родственников раненых участников СВО
Госдума на пленарном заседании приняла закон о дополнительном отпуске до 35 календарных дней - родителям, супругам и детям раненых участников СВО. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:44:00+03:00
2025-04-01T13:44:00+03:00
2025-04-01T13:44:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о дополнительном отпуске до 35 календарных дней - родителям, супругам и детям раненых участников СВО. Изменения вносятся в статью 128 Трудового кодекса РФ. Законом предусматривается предоставление отпуска без сохранения заработной платы до 35 календарных дней в году – родителям, супругам и детям, в том числе совершеннолетним, военнослужащих для осуществления ухода за ними в соответствии с медицинским заключением. Согласно новой норме, в случае гибели участника СВО родители и вдовы (вдовцы) смогут оформить дополнительные отпуска сроком до 14 дней без сохранения зарплаты вне зависимости от того, предусматривается это коллективным договором или нет.
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
ГД приняла закон об отпуске для родственников раненых участников СВО
Госдума приняла закон о допотпуске для родственников раненых участников СВО