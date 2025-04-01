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Госдеп одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16

Госдеп одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16 - РИА Новости, 01.04.2025

Госдеп одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16

Госдеп США одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16 на общую сумму почти 5,6 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T22:33:00+03:00

2025-04-01T22:33:00+03:00

2025-04-01T22:33:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Госдеп США одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16 на общую сумму почти 5,6 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Филиппин самолетов F-16 оценочной стоимостью 5,58 миллиарда долларов", - говорится в заявлении американского оборонного ведомства. Как отмечается, всего Манила намерена приобрести 16 истребителей модификации F-16 C и четыре самолета улучшенной модели F-16 D, 24 двигателя к ним, включая четыре запасных, радары, компьютерное оборудование, навигационные системы, установки для запуска ракет, а также сами ракеты, бомбы, средства радиоэлектронной борьбы и другое снаряжение вместе с услугами по обучению и поддержке.

https://ria.ru/20250321/f-47-2006565486.html

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