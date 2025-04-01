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Госдеп одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16 - РИА Новости, 01.04.2025
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22:33 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/gosdep-2008775381.html
Госдеп одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16
Госдеп одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16 - РИА Новости, 01.04.2025
Госдеп одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16
Госдеп США одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16 на общую сумму почти 5,6 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T22:33:00+03:00
2025-04-01T22:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Госдеп США одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16 на общую сумму почти 5,6 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Филиппин самолетов F-16 оценочной стоимостью 5,58 миллиарда долларов", - говорится в заявлении американского оборонного ведомства. Как отмечается, всего Манила намерена приобрести 16 истребителей модификации F-16 C и четыре самолета улучшенной модели F-16 D, 24 двигателя к ним, включая четыре запасных, радары, компьютерное оборудование, навигационные системы, установки для запуска ракет, а также сами ракеты, бомбы, средства радиоэлектронной борьбы и другое снаряжение вместе с услугами по обучению и поддержке.
https://ria.ru/20250321/f-47-2006565486.html
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в мире, технологии, филиппины, сша, манила, государственный департамент сша, министерство обороны сша, f-16
В мире, Технологии, Филиппины, США, Манила, Государственный департамент США, Министерство обороны США, F-16
Госдеп одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16

Пентагон: Госдеп одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16 на $5,6 млрд

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Госдеп США одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16 на общую сумму почти 5,6 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне.
"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Филиппин самолетов F-16 оценочной стоимостью 5,58 миллиарда долларов", - говорится в заявлении американского оборонного ведомства.
Как отмечается, всего Манила намерена приобрести 16 истребителей модификации F-16 C и четыре самолета улучшенной модели F-16 D, 24 двигателя к ним, включая четыре запасных, радары, компьютерное оборудование, навигационные системы, установки для запуска ракет, а также сами ракеты, бомбы, средства радиоэлектронной борьбы и другое снаряжение вместе с услугами по обучению и поддержке.
Трамп: новейшая версия F-47 тайно испытывается почти пять лет - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Трамп рассказал о тайных испытаниях истребителя F-47
21 марта, 18:42
 
В миреТехнологииФилиппиныСШАМанилаГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАF-16
 
 
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