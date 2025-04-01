https://ria.ru/20250401/gosdep-2008775381.html
Госдеп одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16
Госдеп одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16 - РИА Новости, 01.04.2025
Госдеп одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16
Госдеп США одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16 на общую сумму почти 5,6 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T22:33:00+03:00
2025-04-01T22:33:00+03:00
2025-04-01T22:33:00+03:00
в мире
технологии
филиппины
сша
манила
государственный департамент сша
министерство обороны сша
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg
ВАШИНГТОН, 1 апр - РИА Новости. Госдеп США одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16 на общую сумму почти 5,6 миллиарда долларов, сообщили в Пентагоне. "Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Филиппин самолетов F-16 оценочной стоимостью 5,58 миллиарда долларов", - говорится в заявлении американского оборонного ведомства. Как отмечается, всего Манила намерена приобрести 16 истребителей модификации F-16 C и четыре самолета улучшенной модели F-16 D, 24 двигателя к ним, включая четыре запасных, радары, компьютерное оборудование, навигационные системы, установки для запуска ракет, а также сами ракеты, бомбы, средства радиоэлектронной борьбы и другое снаряжение вместе с услугами по обучению и поддержке.
https://ria.ru/20250321/f-47-2006565486.html
филиппины
сша
манила
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34171d41685cd8827fb2ece2d6a2ec3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, филиппины, сша, манила, государственный департамент сша, министерство обороны сша, f-16
В мире, Технологии, Филиппины, США, Манила, Государственный департамент США, Министерство обороны США, F-16
Госдеп одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16
Пентагон: Госдеп одобрил продажу Филиппинам истребителей F-16 на $5,6 млрд