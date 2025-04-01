https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008601629.html

Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 16

Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 16 - РИА Новости, 01.04.2025

Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 16

Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 16, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:54:00+03:00

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2025-04-01T11:56:00+03:00

горловка

иван приходько

безопасность

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 16, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее сообщалось о 15 раненых. "Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 16", - написал мэр в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008548648.html

горловка

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2025

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горловка, иван приходько, безопасность