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Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 16 - РИА Новости, 01.04.2025
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11:54 01.04.2025 (обновлено: 11:56 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008601629.html
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 16
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 16 - РИА Новости, 01.04.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 16
Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 16, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:54:00+03:00
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горловка
иван приходько
безопасность
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 16, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее сообщалось о 15 раненых. "Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 16", - написал мэр в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008548648.html
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горловка, иван приходько, безопасность
Горловка, Иван Приходько, Безопасность
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 16

Мэр Приходько: число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 16

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 1 апреля 2025
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ центра Горловки. 1 апреля 2025
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 16, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее сообщалось о 15 раненых.
"Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 16", - написал мэр в Telegram-канале.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе
Вчера, 06:36
 
ГорловкаИван ПриходькоБезопасность
 
 
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