https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008601629.html
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 16
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 16 - РИА Новости, 01.04.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 16
Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 16, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:54:00+03:00
2025-04-01T11:54:00+03:00
2025-04-01T11:56:00+03:00
горловка
иван приходько
безопасность
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 16, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее сообщалось о 15 раненых. "Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до 16", - написал мэр в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008548648.html
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горловка, иван приходько, безопасность
Горловка, Иван Приходько, Безопасность
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 16
Мэр Приходько: число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 16