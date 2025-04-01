https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008557616.html

Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 14

Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 14 - РИА Новости, 01.04.2025

Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 14

Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 14 человек, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T08:54:00+03:00

2025-04-01T08:54:00+03:00

2025-04-01T08:58:00+03:00

горловка

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 14 человек, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько.Ранее сообщалось о 13 раненых."По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от украинской вооружённой агрессии, возросло до четырнадцати", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008548648.html

горловка

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2025

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горловка, иван приходько, происшествия