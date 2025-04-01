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Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 14 - РИА Новости, 01.04.2025
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08:54 01.04.2025 (обновлено: 08:58 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008557616.html
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 14
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 14 - РИА Новости, 01.04.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 14
Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 14 человек, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:54:00+03:00
2025-04-01T08:58:00+03:00
горловка
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 14 человек, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько.Ранее сообщалось о 13 раненых."По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от украинской вооружённой агрессии, возросло до четырнадцати", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008548648.html
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горловка, иван приходько, происшествия
Горловка, Иван Приходько, Происшествия
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 14

Приходько: число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 14

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 14 человек, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько.
Ранее сообщалось о 13 раненых.
"По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от украинской вооружённой агрессии, возросло до четырнадцати", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе
Вчера, 06:36
 
ГорловкаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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