https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008557616.html
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 14
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 14 - РИА Новости, 01.04.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 14
Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 14 человек, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T08:54:00+03:00
2025-04-01T08:54:00+03:00
2025-04-01T08:58:00+03:00
горловка
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате украинской атаки по Горловке возросло до 14 человек, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько.Ранее сообщалось о 13 раненых."По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от украинской вооружённой агрессии, возросло до четырнадцати", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250401/gorlovka-2008548648.html
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горловка, иван приходько, происшествия
Горловка, Иван Приходько, Происшествия
Число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 14
Приходько: число пострадавших при атаке ВСУ по Горловке возросло до 14