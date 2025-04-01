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Германия планирует оказывать военную поддержку Украине до 2029 года - РИА Новости, 01.04.2025
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15:51 01.04.2025 (обновлено: 15:58 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/germaniya-2008690210.html
Германия планирует оказывать военную поддержку Украине до 2029 года
Германия планирует оказывать военную поддержку Украине до 2029 года - РИА Новости, 01.04.2025
Германия планирует оказывать военную поддержку Украине до 2029 года
Германия выделит Украине еще более 11 миллиардов евро военной помощи до 2029 года включительно, в том числе 3 миллиарда евро в этом году, заявила во вторник... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:51:00+03:00
2025-04-01T15:58:00+03:00
в мире
германия
украина
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Германия выделит Украине еще более 11 миллиардов евро военной помощи до 2029 года включительно, в том числе 3 миллиарда евро в этом году, заявила во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок.Ранее во вторник МИД ФРГ сообщил, что Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку Украине."Решение нынешних и будущих правящих партий выделить дополнительно 3 миллиарда евро на срочную поддержку Украины и до 2029 года предоставить еще 8,25 миллиарда евро военной помощи является выражением нашей твердой межпартийной солидарности и сплоченности", - сказала Бербок в ходе визита в Киев. Ее слова приводятся на сайте МИД ФРГ.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, германия, украина, россия, анналена бербок, нато
В мире, Германия, Украина, Россия, Анналена Бербок, НАТО
Германия планирует оказывать военную поддержку Украине до 2029 года

ФРГ планирует выделить Украине более 11 млрд евро военной помощи до 2029 года

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС
Флаги Германии, Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Германия выделит Украине еще более 11 миллиардов евро военной помощи до 2029 года включительно, в том числе 3 миллиарда евро в этом году, заявила во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Ранее во вторник МИД ФРГ сообщил, что Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, чтобы выразить поддержку Украине.
"Решение нынешних и будущих правящих партий выделить дополнительно 3 миллиарда евро на срочную поддержку Украины и до 2029 года предоставить еще 8,25 миллиарда евро военной помощи является выражением нашей твердой межпартийной солидарности и сплоченности", - сказала Бербок в ходе визита в Киев. Ее слова приводятся на сайте МИД ФРГ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Франция выделит Украине два миллиарда евро, заявил Макрон
26 марта, 21:46
 
В миреГерманияУкраинаРоссияАнналена БербокНАТО
 
 
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