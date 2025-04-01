Германия планирует оказывать военную поддержку Украине до 2029 года
ФРГ планирует выделить Украине более 11 млрд евро военной помощи до 2029 года
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Германия выделит Украине еще более 11 миллиардов евро военной помощи до 2029 года включительно, в том числе 3 миллиарда евро в этом году, заявила во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Решение нынешних и будущих правящих партий выделить дополнительно 3 миллиарда евро на срочную поддержку Украины и до 2029 года предоставить еще 8,25 миллиарда евро военной помощи является выражением нашей твердой межпартийной солидарности и сплоченности", - сказала Бербок в ходе визита в Киев. Ее слова приводятся на сайте МИД ФРГ.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Франция выделит Украине два миллиарда евро, заявил Макрон
26 марта, 21:46