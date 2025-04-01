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Задержанная глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в репрессиях - РИА Новости, 01.04.2025
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18:04 01.04.2025 (обновлено: 18:05 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/gagauziya-2008737930.html
Задержанная глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в репрессиях
Задержанная глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в репрессиях - РИА Новости, 01.04.2025
Задержанная глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в репрессиях
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что ее подвергают репрессиям в рамках попыток властей Молдавии лишить автономию руководства. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T18:04:00+03:00
2025-04-01T18:05:00+03:00
в мире
гагаузия
кишинев
молдавия
евгения гуцул
мария захарова
дмитрий песков
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что ее подвергают репрессиям в рамках попыток властей Молдавии лишить автономию руководства. Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева. "С самого начала я открыто заявляла: все обвинения, выдвинутые против меня, построены не на фактах, а на домыслах и политических задачах, поставленных сверху. Это не правосудие - это репрессии. Это попытка лишить народ Гагаузии права на законно избранного башкана, сломать мою волю, изолировать меня от народа и семьи", - говорится в заявлении Гуцул, опубликованном через ее адвокатов. Она отметила, что готова бороться за свою свободу в Апелляционной палате и не боится давления. Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране. Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250401/gagauziya-2008645422.html
https://ria.ru/20250331/gagauziya-2008480935.html
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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, мария захарова, дмитрий песков, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Задержанная глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в репрессиях

Глава Гагаузии Гуцул обвинила власти Молдавии в попытках лишить ее власти

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что ее подвергают репрессиям в рамках попыток властей Молдавии лишить автономию руководства.
Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил. Защита Гуцул обжаловала решение о ее аресте в Апелляционной палате Кишинева.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию
Вчера, 14:12
«
"С самого начала я открыто заявляла: все обвинения, выдвинутые против меня, построены не на фактах, а на домыслах и политических задачах, поставленных сверху. Это не правосудие - это репрессии. Это попытка лишить народ Гагаузии права на законно избранного башкана, сломать мою волю, изолировать меня от народа и семьи", - говорится в заявлении Гуцул, опубликованном через ее адвокатов.
Она отметила, что готова бороться за свою свободу в Апелляционной палате и не боится давления.
Ранее Гуцул через адвокатов обратилась к президентам России, Турции и США, назвав свое задержание частью "кампании властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии". Представители прокуратуры Молдавии утверждают, что преследование главы Гагаузии носит исключительно правовой характер и не имеет политической подоплеки.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Пресс-служба Гуцул обвинила прокурора в попытке дезинформации
31 марта, 18:07
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. После инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года ни один представитель центральных властей не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что в деле о задержании Гуцул будут соблюдены законность и демократические принципы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кишинев должен отказаться от методов давления и предоставить свободу всем политическим силам в стране.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул в суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Гуцул заявила, что ничего не боится
31 марта, 15:05
 
В миреГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулМария ЗахароваДмитрий ПесковЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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