https://ria.ru/20250401/gagauziya-2008645422.html

Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию

Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию - РИА Новости, 01.04.2025

Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию, и пообещала не сдаваться. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T14:12:00+03:00

2025-04-01T14:12:00+03:00

2025-04-01T14:58:00+03:00

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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию, и пообещала не сдаваться."Я не собиралась покидать Молдавию. Бежать из страны означало бы отказаться от своего мандата и отказаться служить народу Гагаузии. Я никогда этого не сделаю... Хочу сказать, что я не сдамся", - заявила Гуцул журналистам после заседания во вторник.Она также отметила, что ее двухлетний сын скучает по ней, и пожелала здоровья всем детям страны.Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил.

https://ria.ru/20250331/gutsul-2008437391.html

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