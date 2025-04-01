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Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию - РИА Новости, 01.04.2025
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14:12 01.04.2025 (обновлено: 14:58 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/gagauziya-2008645422.html
Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию
Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию - РИА Новости, 01.04.2025
Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию, и пообещала не сдаваться. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:12:00+03:00
2025-04-01T14:58:00+03:00
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гагаузия
кишинев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
в мире
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию, и пообещала не сдаваться."Я не собиралась покидать Молдавию. Бежать из страны означало бы отказаться от своего мандата и отказаться служить народу Гагаузии. Я никогда этого не сделаю... Хочу сказать, что я не сдамся", - заявила Гуцул журналистам после заседания во вторник.Она также отметила, что ее двухлетний сын скучает по ней, и пожелала здоровья всем детям страны.Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил.
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молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире
Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию

Глава Гагаузии Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию

© Sputnik / МолдоваГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. 1 апреля 2025
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. 1 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Sputnik / Молдова
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. 1 апреля 2025
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КИШИНЕВ, 1 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию, и пообещала не сдаваться.
"Я не собиралась покидать Молдавию. Бежать из страны означало бы отказаться от своего мандата и отказаться служить народу Гагаузии. Я никогда этого не сделаю... Хочу сказать, что я не сдамся", - заявила Гуцул журналистам после заседания во вторник.
Она также отметила, что ее двухлетний сын скучает по ней, и пожелала здоровья всем детям страны.
Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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МолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулВ мире
 
 
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