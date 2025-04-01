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Постпред Франции в ООН выразил готовность к любым идеям по Украине
Постпред Франции в ООН выразил готовность к любым идеям по Украине - РИА Новости, 01.04.2025
Постпред Франции в ООН выразил готовность к любым идеям по Украине
Франция в качестве председателя Совета Безопасности ООН будет открыта к любым предложениям по Украине, пообещал французский постпред при организации Жером... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T23:28:00+03:00
2025-04-01T23:28:00+03:00
2025-04-01T23:28:00+03:00
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ООН, 1 апр – РИА Новости. Франция в качестве председателя Совета Безопасности ООН будет открыта к любым предложениям по Украине, пообещал французский постпред при организации Жером Бонафон. Каждый месяц председательство в Совбезе ООН передается от одной страны к другой. В марте место председателя занимала Дания, в апреле на соответствующий пост заступила Франция. "Мы, конечно, будем открыты для любых предложений от членов (СБ ООН – ред.)", – сказал французский дипломат в ходе пресс-конференции в ответ на соответствующий вопрос. Совбез ООН в феврале впервые за три года одобрил резолюцию по Украине, которую предложили США. Члены СБ ООН документом "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ". Поправки РФ и западников к документу не были приняты. При этом в Генассамблее ООН аналогичный американский документ был утвержден с антироссийскими поправками, исказившими исходный нейтральный окрас резолюции. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал принятую ГА резолюцию "антироссийской бумажкой". Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обладают юридически обязывающей силой.
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В мире, Франция, Украина, ООН, Совет Безопасности ООН
Постпред Франции в ООН выразил готовность к любым идеям по Украине
Постпред Франции в ООН Бонафон выразил готовность к любым идеям по Украине