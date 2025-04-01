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Апелляционный суд сможет вынести решение по искам Ле Пен в 2026 году - РИА Новости, 01.04.2025
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19:52 01.04.2025 (обновлено: 20:06 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/frantsiya-2008760396.html
Апелляционный суд сможет вынести решение по искам Ле Пен в 2026 году
Апелляционный суд сможет вынести решение по искам Ле Пен в 2026 году - РИА Новости, 01.04.2025
Апелляционный суд сможет вынести решение по искам Ле Пен в 2026 году
Апелляционный суд Парижа заявил, что сможет вынести решение по поданным лидером фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен искам об... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T19:52:00+03:00
2025-04-01T20:06:00+03:00
париж
марин ле пен
в мире
европарламент
приговор марин ле пен
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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Апелляционный суд Парижа заявил, что сможет вынести решение по поданным лидером фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен искам об обжаловании приговора против нее летом 2026 года, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление суда."Апелляционный суд Парижа во вторник сообщил, что на данном этапе он получил три апелляции после осуждения Марин Ле Пен и партии "Национальное объединение" и рассмотрит это дело в сроки, которые должны позволить вынести решение летом 2026 года", - сообщило СМИ.Как уточняет агентство, если эти сроки будут соблюдены, это значит, что второй судебный процесс по делу Ле Пен состоится не позднее начала 2026 года, а решение будет вынесено за много месяцев до президентских выборов 2027 года.Накануне Ле Пен подтвердила, что намерена обжаловать приговор, чтобы доказать свою невиновность. Если апелляционный суд оправдает ее или отменит часть решения о немедленном исполнении приговора в отношении запрета на участие в выборах, она сможет баллотироваться в президенты в 2027 году. Ле Пен выразила надежду, что суд успеет рассмотреть ее дело до выборов.Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
https://ria.ru/20250401/lepen-2008752381.html
https://ria.ru/20250401/pen-2008743076.html
https://ria.ru/20250401/prigovor-2008650329.html
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париж, марин ле пен, в мире, европарламент, приговор марин ле пен
Париж, Марин Ле Пен, В мире, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
Апелляционный суд сможет вынести решение по искам Ле Пен в 2026 году

Апелляционный суд Парижа сможет вынести решение по искам Ле Пен летом 2026 года

© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 апр - РИА Новости. Апелляционный суд Парижа заявил, что сможет вынести решение по поданным лидером фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен искам об обжаловании приговора против нее летом 2026 года, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление суда.
"Апелляционный суд Парижа во вторник сообщил, что на данном этапе он получил три апелляции после осуждения Марин Ле Пен и партии "Национальное объединение" и рассмотрит это дело в сроки, которые должны позволить вынести решение летом 2026 года", - сообщило СМИ.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
AFP: власти Франции начали новое расследование против Ле Пен
Вчера, 19:03
Как уточняет агентство, если эти сроки будут соблюдены, это значит, что второй судебный процесс по делу Ле Пен состоится не позднее начала 2026 года, а решение будет вынесено за много месяцев до президентских выборов 2027 года.
Накануне Ле Пен подтвердила, что намерена обжаловать приговор, чтобы доказать свою невиновность. Если апелляционный суд оправдает ее или отменит часть решения о немедленном исполнении приговора в отношении запрета на участие в выборах, она сможет баллотироваться в президенты в 2027 году. Ле Пен выразила надежду, что суд успеет рассмотреть ее дело до выборов.
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен во время предвыборного митинга в Реймсе - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Опрос показал отношение французов к приговору Ле Пен
Вчера, 18:20
Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения назначена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Ле Пен сравнила свой приговор с атомной бомбой
Вчера, 14:27
 
ПарижМарин Ле ПенВ миреЕвропарламентПриговор Марин Ле Пен
 
 
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