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В адрес судей, ведущих дело Ле Пен, прозвучали угрозы - РИА Новости, 01.04.2025
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https://ria.ru/20250401/frantsiya-2008534481.html
В адрес судей, ведущих дело Ле Пен, прозвучали угрозы
В адрес судей, ведущих дело Ле Пен, прозвучали угрозы - РИА Новости, 01.04.2025
В адрес судей, ведущих дело Ле Пен, прозвучали угрозы
Угрозы звучали в адрес судей, ведущих дело лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, после вынесения ей приговора,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T02:03:00+03:00
2025-04-01T02:03:00+03:00
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ПАРИЖ, 1 апр – РИА Новости. Угрозы звучали в адрес судей, ведущих дело лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, после вынесения ей приговора, сообщил в понедельник Высший совет магистратов. "Угрозы лично в адрес судей, ведущих это дело, а также заявления политических деятелей об обоснованности судебного преследования или приговора, в частности в ходе совещания судей, не могут быть приемлемы в демократическом обществе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте органа. Высший совет выразил обеспокоенность в связи с резкими реакциями на приговор Ле Пен, которые ставят под угрозу независимость судебной власти. На этом фоне судьи призвали проявлять сдержанность в комментариях по поводу вынесенного решения. Помимо этого, офис первого председателя апелляционного суда Жака Булара также сообщил, что после приговора Ле Пен в соцсетях наблюдались "личные нападки в адрес трех судей в составе коллегии". Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение 5 лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
https://ria.ru/20250331/makron-2008516987.html
https://ria.ru/20250331/lepen-2008511874.html
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в мире, париж, марин ле пен, европарламент, приговор марин ле пен
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Европарламент, Приговор Марин Ле Пен
В адрес судей, ведущих дело Ле Пен, прозвучали угрозы

Судьи, выносившие приговор политику Марин Ле Пен, получили угрозы

© AP Photo / Louise DelmotteМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 апр – РИА Новости. Угрозы звучали в адрес судей, ведущих дело лидера парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, после вынесения ей приговора, сообщил в понедельник Высший совет магистратов.
"Угрозы лично в адрес судей, ведущих это дело, а также заявления политических деятелей об обоснованности судебного преследования или приговора, в частности в ходе совещания судей, не могут быть приемлемы в демократическом обществе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте органа.
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Высший совет выразил обеспокоенность в связи с резкими реакциями на приговор Ле Пен, которые ставят под угрозу независимость судебной власти. На этом фоне судьи призвали проявлять сдержанность в комментариях по поводу вынесенного решения.
Помимо этого, офис первого председателя апелляционного суда Жака Булара также сообщил, что после приговора Ле Пен в соцсетях наблюдались "личные нападки в адрес трех судей в составе коллегии".
Суд Парижа в понедельник вынес приговор Марин Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента.
Ле Пен, как и другим признанным виновными депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение 5 лет, с немедленным исполнением приговора, что лишило её шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть 2 года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро.
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