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Россия выступает за развитие добрых отношений с Финляндией, заявил Песков
Россия выступает за развитие добрых отношений с Финляндией, заявил Песков - РИА Новости, 01.04.2025
Россия выступает за развитие добрых отношений с Финляндией, заявил Песков
Россия выступает за поддержание и развитие добрых взаимовыгодных отношений, в том числе с Финляндией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:09:00+03:00
2025-04-01T13:09:00+03:00
2025-04-01T13:37:00+03:00
россия
финляндия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия выступает за поддержание и развитие добрых взаимовыгодных отношений, в том числе с Финляндией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия всегда выступала и выступает за поддержание и развитие добрых, взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном уважении. То же самое относится и к Финляндии", - сказал Песков журналистам."Россия всегда выступала и выступает за поддержание и развитие добрых, взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном уважении. То же самое относится и к Финляндии", - сказал Песков журналистам.Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, дмитрий песков, политика
Россия, Финляндия, Дмитрий Песков, Политика
Россия выступает за развитие добрых отношений с Финляндией, заявил Песков
Песков: Россия выступает за поддержание и развитие добрых отношений с Финляндией