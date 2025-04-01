https://ria.ru/20250401/finlyandiya-2008626063.html

Россия выступает за развитие добрых отношений с Финляндией, заявил Песков

Россия выступает за развитие добрых отношений с Финляндией, заявил Песков - РИА Новости, 01.04.2025

Россия выступает за развитие добрых отношений с Финляндией, заявил Песков

Россия выступает за поддержание и развитие добрых взаимовыгодных отношений, в том числе с Финляндией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T13:09:00+03:00

2025-04-01T13:09:00+03:00

2025-04-01T13:37:00+03:00

россия

финляндия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия выступает за поддержание и развитие добрых взаимовыгодных отношений, в том числе с Финляндией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия всегда выступала и выступает за поддержание и развитие добрых, взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном уважении. То же самое относится и к Финляндии", - сказал Песков журналистам."Россия всегда выступала и выступает за поддержание и развитие добрых, взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном уважении. То же самое относится и к Финляндии", - сказал Песков журналистам.Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, финляндия, дмитрий песков, политика