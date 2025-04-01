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Россия выступает за развитие добрых отношений с Финляндией, заявил Песков - РИА Новости, 01.04.2025
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13:09 01.04.2025 (обновлено: 13:37 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/finlyandiya-2008626063.html
Россия выступает за развитие добрых отношений с Финляндией, заявил Песков
Россия выступает за развитие добрых отношений с Финляндией, заявил Песков - РИА Новости, 01.04.2025
Россия выступает за развитие добрых отношений с Финляндией, заявил Песков
Россия выступает за поддержание и развитие добрых взаимовыгодных отношений, в том числе с Финляндией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T13:09:00+03:00
2025-04-01T13:37:00+03:00
россия
финляндия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия выступает за поддержание и развитие добрых взаимовыгодных отношений, в том числе с Финляндией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия всегда выступала и выступает за поддержание и развитие добрых, взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном уважении. То же самое относится и к Финляндии", - сказал Песков журналистам."Россия всегда выступала и выступает за поддержание и развитие добрых, взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном уважении. То же самое относится и к Финляндии", - сказал Песков журналистам.Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
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россия, финляндия, дмитрий песков, политика
Россия, Финляндия, Дмитрий Песков, Политика
Россия выступает за развитие добрых отношений с Финляндией, заявил Песков

Песков: Россия выступает за поддержание и развитие добрых отношений с Финляндией

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия выступает за поддержание и развитие добрых взаимовыгодных отношений, в том числе с Финляндией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия всегда выступала и выступает за поддержание и развитие добрых, взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном уважении. То же самое относится и к Финляндии", - сказал Песков журналистам.
"Россия всегда выступала и выступает за поддержание и развитие добрых, взаимовыгодных отношений, основанных на взаимном уважении. То же самое относится и к Финляндии", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его стране необходимо "морально подготовиться" к восстановлению отношений с Россией.
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