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Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией - РИА Новости, 01.04.2025
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11:30 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/finlyandiya-2008592818.html
Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией
Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией - РИА Новости, 01.04.2025
Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией
Жителям Финляндии следует морально готовиться к восстановлению отношений с Москвой, заявил президент страны Александр Стубб во время пресс-конференции, которую... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T11:30:00+03:00
2025-04-01T11:30:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Жителям Финляндии следует морально готовиться к восстановлению отношений с Москвой, заявил президент страны Александр Стубб во время пресс-конференции, которую транслировали местные СМИ."В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений", — отметил политик.Стубб добавил, что вопрос возобновления связей между Москвой и Хельсинки будет зависеть от завершения украинского конфликта, а также от характера обсуждений о восстановлении отношений.В последние годы они заметно ухудшились, в том числе из-за вступления Финляндии в НАТО. В Москве считает этот шаг бессмысленным, поскольку возле границ страны появились российские войска и системы поражения.Кроме того, Хельсинки принял решение закрыть границу, утверждая, что Москва направляет к ней людей, которые просят убежища. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов подчеркивал, что отношения стран разрушены из-за политики Хельсинки, которая привела к катастрофическому обвалу во всех сферах взаимодействия. По мнению дипломата, такого "железного занавеса" между государства не было даже накануне Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250331/finlyandiya-2008518183.html
https://ria.ru/20250328/ukraina-2008023254.html
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москва, россия, финляндия, павел кузнецов, нато, в мире
Москва, Россия, Финляндия, Павел Кузнецов, НАТО, В мире
Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией

Стубб: финнам нужно морально подготовиться к восстановлению отношений с Москвой

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Жителям Финляндии следует морально готовиться к восстановлению отношений с Москвой, заявил президент страны Александр Стубб во время пресс-конференции, которую транслировали местные СМИ.
Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений", — отметил политик.
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Стубб добавил, что вопрос возобновления связей между Москвой и Хельсинки будет зависеть от завершения украинского конфликта, а также от характера обсуждений о восстановлении отношений.
В последние годы они заметно ухудшились, в том числе из-за вступления Финляндии в НАТО. В Москве считает этот шаг бессмысленным, поскольку возле границ страны появились российские войска и системы поражения.
Кроме того, Хельсинки принял решение закрыть границу, утверждая, что Москва направляет к ней людей, которые просят убежища. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов подчеркивал, что отношения стран разрушены из-за политики Хельсинки, которая привела к катастрофическому обвалу во всех сферах взаимодействия. По мнению дипломата, такого "железного занавеса" между государства не было даже накануне Второй мировой войны.
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