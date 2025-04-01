https://ria.ru/20250401/finlyandiya-2008592818.html

Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией

Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией - РИА Новости, 01.04.2025

Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией

Жителям Финляндии следует морально готовиться к восстановлению отношений с Москвой, заявил президент страны Александр Стубб во время пресс-конференции, которую... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T11:30:00+03:00

2025-04-01T11:30:00+03:00

2025-04-01T11:30:00+03:00

москва

россия

финляндия

павел кузнецов

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Жителям Финляндии следует морально готовиться к восстановлению отношений с Москвой, заявил президент страны Александр Стубб во время пресс-конференции, которую транслировали местные СМИ."В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений", — отметил политик.Стубб добавил, что вопрос возобновления связей между Москвой и Хельсинки будет зависеть от завершения украинского конфликта, а также от характера обсуждений о восстановлении отношений.В последние годы они заметно ухудшились, в том числе из-за вступления Финляндии в НАТО. В Москве считает этот шаг бессмысленным, поскольку возле границ страны появились российские войска и системы поражения.Кроме того, Хельсинки принял решение закрыть границу, утверждая, что Москва направляет к ней людей, которые просят убежища. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов подчеркивал, что отношения стран разрушены из-за политики Хельсинки, которая привела к катастрофическому обвалу во всех сферах взаимодействия. По мнению дипломата, такого "железного занавеса" между государства не было даже накануне Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250331/finlyandiya-2008518183.html

https://ria.ru/20250328/ukraina-2008023254.html

москва

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, финляндия, павел кузнецов, нато, в мире