Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией
Стубб: финнам нужно морально подготовиться к восстановлению отношений с Москвой
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Жителям Финляндии следует морально готовиться к восстановлению отношений с Москвой, заявил президент страны Александр Стубб во время пресс-конференции, которую транслировали местные СМИ.
"В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений", — отметил политик.
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Стубб добавил, что вопрос возобновления связей между Москвой и Хельсинки будет зависеть от завершения украинского конфликта, а также от характера обсуждений о восстановлении отношений.
В последние годы они заметно ухудшились, в том числе из-за вступления Финляндии в НАТО. В Москве считает этот шаг бессмысленным, поскольку возле границ страны появились российские войска и системы поражения.
Кроме того, Хельсинки принял решение закрыть границу, утверждая, что Москва направляет к ней людей, которые просят убежища. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов подчеркивал, что отношения стран разрушены из-за политики Хельсинки, которая привела к катастрофическому обвалу во всех сферах взаимодействия. По мнению дипломата, такого "железного занавеса" между государства не было даже накануне Второй мировой войны.