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Финляндия начнет подготовку к выходу из Оттавской конвенции - РИА Новости, 01.04.2025
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14:29 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/finljandija-2008651460.html
Финляндия начнет подготовку к выходу из Оттавской конвенции
Финляндия начнет подготовку к выходу из Оттавской конвенции - РИА Новости, 01.04.2025
Финляндия начнет подготовку к выходу из Оттавской конвенции
Финляндия начнет подготовку по выходу страны из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин, сообщает во вторник правительство страны. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T14:29:00+03:00
2025-04-01T14:29:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Финляндия начнет подготовку по выходу страны из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин, сообщает во вторник правительство страны. "Финляндия начнет подготовку к выходу из конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция). Президент республики (Александр Стубб - ред.) и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности приняли решение по этому вопросу на своем совместном заседании сегодня", - говорится в сообщении. Стубб ранее заявил, что страна изучает вариант выхода из конвенции о запрете мин из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что России "ни тепло, ни холодно" от возможного выхода Финляндии из Оттавской конвенции. По словам главы дипмиссии, выход страны из соглашения создаст риски лишь для жителей самой Финляндии, поскольку финские военные собираются минировать территорию собственной страны. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
https://ria.ru/20241130/finlyandiya-1986623340.html
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в мире, финляндия, россия, оттава, павел кузнецов
В мире, Финляндия, Россия, Оттава, Павел Кузнецов
Финляндия начнет подготовку к выходу из Оттавской конвенции

Финляндия начнет подготовку к выходу из Оттавской конвенции по запрету мин

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Финляндия начнет подготовку по выходу страны из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин, сообщает во вторник правительство страны.
"Финляндия начнет подготовку к выходу из конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция). Президент республики (Александр Стубб - ред.) и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности приняли решение по этому вопросу на своем совместном заседании сегодня", - говорится в сообщении.
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Финляндия изучает выход из конвенции по минам из-за "российской угрозы"
30 ноября 2024, 13:41
Стубб ранее заявил, что страна изучает вариант выхода из конвенции о запрете мин из-за якобы "угрозы" со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что России "ни тепло, ни холодно" от возможного выхода Финляндии из Оттавской конвенции. По словам главы дипмиссии, выход страны из соглашения создаст риски лишь для жителей самой Финляндии, поскольку финские военные собираются минировать территорию собственной страны.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией
Вчера, 10:01
 
В миреФинляндияРоссияОттаваПавел Кузнецов
 
 
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