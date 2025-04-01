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Участники из пяти стран съехались на выставку "Электро-2025" в Москву - РИА Новости, 01.04.2025
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15:51 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/elektro-2025-2008690029.html
Участники из пяти стран съехались на выставку "Электро-2025" в Москву
Участники из пяти стран съехались на выставку "Электро-2025" в Москву - РИА Новости, 01.04.2025
Участники из пяти стран съехались на выставку "Электро-2025" в Москву
Международная выставка "Электро-2025" открылась в ЦВК "Экспоцентр", в этом году она объединила 360 компаний из России, Китая, Турции, Казахстана и Белоруссии,... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T15:51:00+03:00
2025-04-01T15:51:00+03:00
технологии
китай
турция
россия
экспоцентр
снг
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Международная выставка "Электро-2025" открылась в ЦВК "Экспоцентр", в этом году она объединила 360 компаний из России, Китая, Турции, Казахстана и Белоруссии, сообщают организаторы. Выставка стала деловой площадкой в сфере электротехники, светотехники и систем автоматизации. Национальные стенды представили Китай и Турция. Российскую экспозицию составили более 200 компаний — от лидеров отрасли до быстрорастущих технологических команд. Генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев отметил, что выставка в очередной раз подтвердила свою значимость как платформа для продвижения отечественных разработок и укрепления промышленной кооперации. "Сегодня мы открыли 33-ю международную выставку "Электро-2025" — и с полной уверенностью можем сказать, что она подтверждает свой статус крупнейшего события в электротехнической отрасли России и стран СНГ. В условиях глобальных трансформаций и растущей потребности в технологическом суверенитете именно такие профессиональные площадки становятся точками роста — и для бизнеса, и для промышленной кооперации, и для экспертного диалога", — заявил Фатеев. Он добавил, что в этом году участие принимают 360 компаний из пяти стран, включая национальные экспозиции Китая и Турции. "Мы особенно гордимся широким представительством российских предприятий — порядка 200 участников, в том числе лидеры отрасли. Это означает не только насыщенную экспозицию, но и подтверждение высокого уровня доверия к "Электро" как инструменту делового продвижения и технологического партнерства", - отметил директор ЦВК "Экспоцентр". Он добавил, что растущий внутренний спрос со стороны инфраструктурных проектов и государственных программ модернизации стимулирует развитие электротехнического сектора. На выставке широко представлены низковольтные распределительные устройства, трансформаторы, системы автоматизации, генераторы, измерительное оборудование. Особое внимание уделено отечественным технологическим решениям и продуктам, ориентированным на полное импортозамещение. "Отдельно отмечу деловую программу. Форум "Электротехника. Новая энергия развития" стал ключевым элементом выставки. В этом году мы делаем акцент на стратегических вопросах — от программ импортозамещения до новых форм поддержки производственных кластеров и цифровизации отрасли. Обсуждаются и инвестиционные возможности, и кадровые вызовы, и пути повышения технологической независимости", — подчеркнул глава "Экспоцентра". По его словам, выставки играют важнейшую роль в развитии промышленности и технологической экосистемы страны. "Мы убеждены, что выставки — это не просто витрина. Это полноценный элемент производственно-экономической экосистемы страны. Это место, где рождаются решения, оформляются контракты и формируются долгосрочные отраслевые связи. "Экспоцентр" уже более 65 лет создает такие пространства, и "Электро" — яркий пример того, как выставка становится частью промышленной политики России", - отметил Фатеев. Выставка "Электро-2025" будет работать до 4 апреля включительно. В рамках мероприятия пройдут форум, сессии по импортозамещению, кадровым решениям, цифровым технологиям и инвестициям в отрасль.
https://ria.ru/20250321/energetika-2006351920.html
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технологии, китай, турция, россия, экспоцентр, снг
Технологии, Китай, Турция, Россия, Экспоцентр, СНГ
Участники из пяти стран съехались на выставку "Электро-2025" в Москву

Представители пяти стран участвуют в столичной выставке "Электро-2025"

© Фото : пресс-служба "Экспоцентра"Выставка "Электро-2025" в Москве
Выставка Электро-2025 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© Фото : пресс-служба "Экспоцентра"
Выставка "Электро-2025" в Москве
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Международная выставка "Электро-2025" открылась в ЦВК "Экспоцентр", в этом году она объединила 360 компаний из России, Китая, Турции, Казахстана и Белоруссии, сообщают организаторы.
Выставка стала деловой площадкой в сфере электротехники, светотехники и систем автоматизации. Национальные стенды представили Китай и Турция. Российскую экспозицию составили более 200 компаний — от лидеров отрасли до быстрорастущих технологических команд.
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Генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев отметил, что выставка в очередной раз подтвердила свою значимость как платформа для продвижения отечественных разработок и укрепления промышленной кооперации.
"Сегодня мы открыли 33-ю международную выставку "Электро-2025" — и с полной уверенностью можем сказать, что она подтверждает свой статус крупнейшего события в электротехнической отрасли России и стран СНГ. В условиях глобальных трансформаций и растущей потребности в технологическом суверенитете именно такие профессиональные площадки становятся точками роста — и для бизнеса, и для промышленной кооперации, и для экспертного диалога", — заявил Фатеев.
Он добавил, что в этом году участие принимают 360 компаний из пяти стран, включая национальные экспозиции Китая и Турции.
"Мы особенно гордимся широким представительством российских предприятий — порядка 200 участников, в том числе лидеры отрасли. Это означает не только насыщенную экспозицию, но и подтверждение высокого уровня доверия к "Электро" как инструменту делового продвижения и технологического партнерства", - отметил директор ЦВК "Экспоцентр".
Он добавил, что растущий внутренний спрос со стороны инфраструктурных проектов и государственных программ модернизации стимулирует развитие электротехнического сектора. На выставке широко представлены низковольтные распределительные устройства, трансформаторы, системы автоматизации, генераторы, измерительное оборудование. Особое внимание уделено отечественным технологическим решениям и продуктам, ориентированным на полное импортозамещение.
"Отдельно отмечу деловую программу. Форум "Электротехника. Новая энергия развития" стал ключевым элементом выставки. В этом году мы делаем акцент на стратегических вопросах — от программ импортозамещения до новых форм поддержки производственных кластеров и цифровизации отрасли. Обсуждаются и инвестиционные возможности, и кадровые вызовы, и пути повышения технологической независимости", — подчеркнул глава "Экспоцентра".
По его словам, выставки играют важнейшую роль в развитии промышленности и технологической экосистемы страны.
"Мы убеждены, что выставки — это не просто витрина. Это полноценный элемент производственно-экономической экосистемы страны. Это место, где рождаются решения, оформляются контракты и формируются долгосрочные отраслевые связи. "Экспоцентр" уже более 65 лет создает такие пространства, и "Электро" — яркий пример того, как выставка становится частью промышленной политики России", - отметил Фатеев.
Выставка "Электро-2025" будет работать до 4 апреля включительно. В рамках мероприятия пройдут форум, сессии по импортозамещению, кадровым решениям, цифровым технологиям и инвестициям в отрасль.
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