https://ria.ru/20250401/elektro-2025-2008690029.html

Участники из пяти стран съехались на выставку "Электро-2025" в Москву

Участники из пяти стран съехались на выставку "Электро-2025" в Москву - РИА Новости, 01.04.2025

Участники из пяти стран съехались на выставку "Электро-2025" в Москву

Международная выставка "Электро-2025" открылась в ЦВК "Экспоцентр", в этом году она объединила 360 компаний из России, Китая, Турции, Казахстана и Белоруссии,... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T15:51:00+03:00

2025-04-01T15:51:00+03:00

2025-04-01T15:51:00+03:00

технологии

китай

турция

россия

экспоцентр

снг

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Международная выставка "Электро-2025" открылась в ЦВК "Экспоцентр", в этом году она объединила 360 компаний из России, Китая, Турции, Казахстана и Белоруссии, сообщают организаторы. Выставка стала деловой площадкой в сфере электротехники, светотехники и систем автоматизации. Национальные стенды представили Китай и Турция. Российскую экспозицию составили более 200 компаний — от лидеров отрасли до быстрорастущих технологических команд. Генеральный директор АО "Экспоцентр" Максим Фатеев отметил, что выставка в очередной раз подтвердила свою значимость как платформа для продвижения отечественных разработок и укрепления промышленной кооперации. "Сегодня мы открыли 33-ю международную выставку "Электро-2025" — и с полной уверенностью можем сказать, что она подтверждает свой статус крупнейшего события в электротехнической отрасли России и стран СНГ. В условиях глобальных трансформаций и растущей потребности в технологическом суверенитете именно такие профессиональные площадки становятся точками роста — и для бизнеса, и для промышленной кооперации, и для экспертного диалога", — заявил Фатеев. Он добавил, что в этом году участие принимают 360 компаний из пяти стран, включая национальные экспозиции Китая и Турции. "Мы особенно гордимся широким представительством российских предприятий — порядка 200 участников, в том числе лидеры отрасли. Это означает не только насыщенную экспозицию, но и подтверждение высокого уровня доверия к "Электро" как инструменту делового продвижения и технологического партнерства", - отметил директор ЦВК "Экспоцентр". Он добавил, что растущий внутренний спрос со стороны инфраструктурных проектов и государственных программ модернизации стимулирует развитие электротехнического сектора. На выставке широко представлены низковольтные распределительные устройства, трансформаторы, системы автоматизации, генераторы, измерительное оборудование. Особое внимание уделено отечественным технологическим решениям и продуктам, ориентированным на полное импортозамещение. "Отдельно отмечу деловую программу. Форум "Электротехника. Новая энергия развития" стал ключевым элементом выставки. В этом году мы делаем акцент на стратегических вопросах — от программ импортозамещения до новых форм поддержки производственных кластеров и цифровизации отрасли. Обсуждаются и инвестиционные возможности, и кадровые вызовы, и пути повышения технологической независимости", — подчеркнул глава "Экспоцентра". По его словам, выставки играют важнейшую роль в развитии промышленности и технологической экосистемы страны. "Мы убеждены, что выставки — это не просто витрина. Это полноценный элемент производственно-экономической экосистемы страны. Это место, где рождаются решения, оформляются контракты и формируются долгосрочные отраслевые связи. "Экспоцентр" уже более 65 лет создает такие пространства, и "Электро" — яркий пример того, как выставка становится частью промышленной политики России", - отметил Фатеев. Выставка "Электро-2025" будет работать до 4 апреля включительно. В рамках мероприятия пройдут форум, сессии по импортозамещению, кадровым решениям, цифровым технологиям и инвестициям в отрасль.

https://ria.ru/20250321/energetika-2006351920.html

https://ria.ru/20240406/nanogeneratory-1937834234.html

китай

турция

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технологии, китай, турция, россия, экспоцентр, снг