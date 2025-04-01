https://ria.ru/20250401/efimov-2008514652.html

Ефимов: в Москве в рамках 54 проектов КРТ построят дома по реновации

Ефимов: в Москве в рамках 54 проектов КРТ построят дома по реновации - РИА Новости, 01.04.2025

Ефимов: в Москве в рамках 54 проектов КРТ построят дома по реновации

В 46 районах Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) возведут жилые дома по реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T09:12:00+03:00

2025-04-01T09:12:00+03:00

2025-04-01T09:12:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. В 46 районах Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ) возведут жилые дома по реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Строительство жилья и объектов инфраструктуры будет идти в рамках 54 проектов КРТ."Общая площадь новостроек составит около 4,4 миллиона квадратных метров. На первых этажах разместят магазины, кафе, центры бытового обслуживания и другие предприятия малого бизнеса. Наряду с жильем появится вся необходимая инфраструктура. В результате город получит около 100 тысяч рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Эти ЖК будут вмещать в себя квартиры примерно на 2,6 миллиона "квадратов". В них смогут поселиться порядка 95 тысяч человек.Жилье, построенное в рамках программы реновации, появится в девяти административных округах Москвы. В частности, в Юго-Западном округе возведут новостройки примерно на 835 тысяч "квадратов", а еще социальные объекты на 41 тысячу "квадратов", включая детские сады и школу.

москва

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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы)